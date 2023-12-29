Геймер в Baldur's Gate 3 случайно убил Смерть

Геймер шокировал сообщество поклонников Baldur's Gate 3, сделав то, что казалось невозможным. Он убил Визерса – одного из величайших персонажей игры.

Таинственный и мощный скелет окажет огромную помощь в вашем путешествии, позволяя вам приобретать уважение к вашему персонажу, вербовать батраков и оживлять мертвых спутников.

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Геймер убил смерть в BG3

Важным фактом о Визерсе, отличающем его от других NPC, является то, что его невозможно убить. На основе истории, которую вы можете узнать о нем во время игры, есть веская причина его неуязвимости.

Визерс на самом деле является Джергалом – Обладателем конца всего и бывшим Богом смерти. Это объясняет, почему он настолько могуществен с магией воскресения, что превосходит даже могущественных клериков.

Одному из геймеров удалось убить Уизерса, хотя это должно было быть невозможным. Игрок нашел это после того, как использовал силу Ильитида "Исчерпание способностей", чтобы снизить свой интеллект. Снижение какой-либо характеристики до нуля придает цели атрофированное состояние, что приводит к мгновенной смерти.

Через некоторое время тело Визерса даже можно было ограбить. Учитывая роль Визерса в истории Baldur's Gate 3 и ее окончании, его смерть может иметь значительные и, возможно, и разрушительные последствия.

К счастью для тех, кто интересуется, игрок решил не перезагружать старуе сохранение, чтобы увидеть, как игра развивается без Уизерса. Так что, надеемся, геймер поделится рассказами о том, как пройдет остальная игра без Уизерса.