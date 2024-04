Baldur's Gate 3 вошла в историю игровой индустрии благодаря уникальному достижению

Хитовая RPG от Larian Studios - Baldur's Gate 3, не только стала лучшей игрой 2023 года, но и сделала это уникальным способом, который не удавался ни одному проекту до этого.

Совсем недавно, BG 3 стала триумфатором на BAFTA Games Awards, что добавило еще один титул Лучшей игры года в перечень наград Larian Studios.

Интересно Лучше бы их не было: главные герои, которые едва не испортили видеоигры

Благодаря последней победе, Baldur's Gate 3 стала первой в истории игрой, которой удалось получить сразу все 5 главных наград "Игра года".

Речь о так называемой, "большой пятерке":

BAFTA

D.I.C.E

Game Developers Choice

Golden Joystick Awards

The Game Awards

Хотя историческое достижение не покорялось ни одному другому проекту, некоторые были очень близкими. В то же время как правило, именно BAFTA становилась помехой.

Трейлер Baldur's Gate 3 – смотреть видео

Например, шесть лет назад The Legend of Zelda: Breath of the Wild выиграла первые четыре титула GOTY, но в итоге потеряла последнюю награду в пользу What Remains of Edith Finch.

Такая же ситуация произошла и в прошлом году с Elden Ring, которую на BAFTA обошла Vampire Survivors.

Предыдущие победители "большой пятерки" за последние 10 лет / Скриншот с Gamerant

Триумф Larian Studios в очередной раз показывает как геймеры и критики высоко оценили их проект, который учитывая все награды, может серьезно претендовать на звание лучшей игры не только 2023 года, но и всего десятилетия.