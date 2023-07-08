Baldur's Gate 3 покорила геймеров эротической сценой за которую игру чуть не забанили в TikTok

Страница Larian Studios в TikTok едва не была заблокирована после того, как разработчики поделились видео с Baldur's Gate 3, в котором продемонстрировали весьма необычную эротическую сцену. Детальнее – в материале.

Одна из самых ожидаемых ролевых видеоигр получила достаточно большую презентацию, изрядно развеселившую геймеров контроверсионной эротической сценой, сообщает 24 Канал.

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На официальных ресурсах игры появился короткий видеоролик, демонстрирующий красоты мира будущей новинки и населяющих его странных существ.

Также внимание уделили романтике, показав любовные кат-сцены между персонажами.

Релизный трейлер Baldur's Gate 3: смотреть видео

Несмотря на то, что в этой версии вырезали немаловажный момент, который был на "живой" презентации проекта, он уже успел "завируситься" в соцсетях.

В нем разработчики показали как один из персонажей – Астарион решил заняться любовью с друидом, когда тот пребывал в обличии медведя.

Забавная сцена: смотреть видео

Будто намеренно подчеркнув абсурдность происходящего, следующим кадром создатели игры продемонстрировали белку, которая от шока даже уронила желудь.

Правда, такой креатив оказался не по душе модерации TikTok, заблокировавшей трансляцию разработчиков и выдавшей предупреждение всему аккаунту Larian Studios.

Но, похоже, что это того стоило, ведь геймеры очень обрадовались увиденным, а глава студии Свен Винке назвал эту сцену "гомерически смешной".

В то же время, официальная страница компании в твиттере лишь запостила картинку довольного медведя.

, релиз Baldur's Gate 3 запланирован на 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5, а также в игре будет полная украинская текстовая локализация.