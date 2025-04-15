Последнее крупное обновление для Baldur's Gate 3 вышло - Larian прощается с культовой RPG

Во вторник, 15 апреля, бельгийская студия Larian Studios выпустила восьмое и финальное масштабное обновление для фэнтезийной ролевки Baldur's Gate 3. Как и обещали разработчики, этот патч станет завершением обширной технической и контентной поддержки проекта.

Ключевыми нововведениями обновления стали поддержка кроссплея между всеми целевыми платформами, фоторежим, 12 новых подклассов, функция разделенного экрана на Xbox Series S, а также коллекционные карты Steam, рассказывает 24 Канал.

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Всего патч включает почти 800 изменений – от новых анимаций танца гарпий до улучшения производительности. Полный список изменений оказался настолько объемным (48 страниц), что его не удалось полностью опубликовать на странице игры в Steam.

После выпуска этого обновления поддержка Baldur's Gate 3 фактически будет завершена: не планируется ни нового контента, ни сюжетных дополнений, ни новых спутников или персонажей с историей. Исключение – незначительные исправления ошибок.

В честь выхода последнего крупного обновления Larian Studios вновь объединила усилия с анимационной студией Spud Gun Studios. Результатом сотрудничества стал финальный анимационный короткометражный ролик.

Вы помогли нам сделать Baldur's Gate 3 более успешной, чем мы могли мечтать, и эта страсть могла бы заставить нас вносить изменения до бесконечности. Но тогда мы никогда не создали бы ничего нового,

– объяснили в Larian.

Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на ПК (Steam, GOG), а затем появилась на Mac, PS5, Xbox Series X и S. С момента релиза игра получила более 280 наград "Игра года", в частности от пяти самых престижных премий индустрии.