Baldur's Gate 3 стала второй игрой в истории, которая удостоилась престижной премии

Популярная RPG Baldur's Gate 3, от Larian Studios, пополнила свою коллекцию еще одной престижной наградой. Игра получила премию "Хьюго", став лишь второй видеоигрой в истории, которая получила эту высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики.

Спустя год после официального релиза Baldur's Gate 3 продолжает собирать награды. Игра получила престижную премию "Хьюго" – награду, которая с 1953 года присуждается за достижения в жанре научной фантастики и фэнтези. Эта награда считается вершиной признания в этих направлениях.

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Категория "Лучшая игра или интерактивное произведение" вернулась к премии "Хьюго" в 2024 году, и Baldur's Gate 3 стала победителем среди ряда серьезных претендентов.

За категорию соревновались:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,

Alan Wake 2,

Star Wars Jedi: Survivor,

Песнопения Сеннаара,

Dredge.

Церемония награждения состоялась 11 августа 2024 года. Во время торжественной речи сотрудники Larian Studios во главе со Свеном Винке отметил сложность и совместные усилия, связанные с разработкой игр.

, что первой игрой, которая получила эту награду, была Hades и произошло это в 2021 году.

Церемонию вручения премии Hugo Awards и сегмент награждения за лучшую игру или интерактивную функцию можно посмотреть онлайн, а полный перечень номинантов и победителей доступен на официальном сайте Hugo Awards.

Коллекция достижений Baldur's Gate 3

До получения премии Hugo Baldur's Gate 3 вошла в историю, став первой игрой, признанной лучшей по версии пяти ведущих наград: