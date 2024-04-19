Студия Larian говорит, что следующий патч для Baldur's Gate 3 будет ее "лучшей работой"

Разработчики из Larian раскрыли детали следующего крупного патча для Baldur's Gate 3. Это будет уже седьмое такое обновление. В нем дебютирует несколько новых элементов и сюжетов, которые точно понравятся игрокам.

Чего ждать

Прежде всего разработчики анонсировали несколько особо "злых" финалов игры, а также инструменты для создания модификаций:

Расширенные финалы предназначены для самых зловещих прохождений, сопровождаются новыми заставными роликами и музыкальными треками. Сколько будет таких концовок, неизвестно, но студия опубликовала два тизерных gif-файла, которые показывают cinematic-сцены из этих финалов. Первый можно посмотреть здесь, а второй смотрите здесь.

Инструменты для моддинга позволят вносить изменения в визуальную составляющую, анимацию, звуки, параметры и другие элементы Baldur's Gate 3.

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Студия также опубликовала один из новых саундтреков, которые нас ждут в будущем обновлении: видео

Седьмой патч также будет содержать исправления багов, включая нежелание Джахейры следовать за компаньонами и участвовать в боях, пропавшими репликами и проблемами с приветственными репликами.

Накануне выхода седьмой патч пропустят через закрытое бета-тестирование, к которому допустят ограниченное количество игроков со всего мира. Подробностями испытаний поделятся в ближайшие недели.

После выпуска седьмого патча Larian продолжит исправлять баги, улучшать производительность и стабильность Baldur's Gate 3. Будут и новые функции — как минимум кроссплей и фоторежим.

В заключение Larian напомнила, что сейчас работает над двумя новыми играми по своей интеллектуальной собственности. Разработка пока на раннем этапе, поэтому никаких подробностей о названиях, сюжет или даты выхода.