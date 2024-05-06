Баг в Baldur's Gate 3 привел к потере всей пройденной игры: возмутительное видео

Режим Honor уже не впервые становится причиной печальных новостей о Baldur's Gate 3. Его суть в том, что у вас есть только одно сохранение, которое автоматически удаляется, если вы умираете. Случайный баг убил всю команду игрока с Reddit, навсегда стерев весь его прогресс в игре.

Режим Honor является самым тяжелым режимом в игре, не оставляя вам второго шанса. Ранее другой игрок потерял свое 80-часовое прохождение из-за того, что интерфейс перекрывал варианты выбора в диалогах, заставив его выбрать неправильный вариант.

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Детали

Этот случай особенно печален еще и тем, что игрок не виноват, что так произошло. Автор с ником Chef_Koi_Lardy опубликовал видео, на котором видно, как во время исследований недр Гримфорджа его команда умирает в полном составе.

В рамках задания вам нужно зайти на подвижную платформу, которая приводится в действие с помощью выстрела по рычагам. Когда персонажи зашли, Chef_Koi_Lardy выстрелил в рычаг и платформа начала двигаться. Однако игровые модели не "соединились" с ней, оставаясь на месте. Когда мостик выехал из-под них, они просто попадали в пропасть. В следующую секунду игра завершилась.

Самое интересное, что этот баг уже был известен ранее. Но разработчики до сих пор не выпустили для этого исправления. И если в режиме обычной игры он не так страшен, поскольку вы можете просто перезагрузиться и попробовать еще раз, то в режиме Чести вы остаетесь ни с чем.

Хотя Chef_Koi_Lardy раздражен этим досадным багом, кажется, что инцидент не помешает ему продолжить игру. Он пообещал: "Я обязательно попробую еще раз, как только отдышусь".