Немецкий киберспортсмен не сможет играть 10 лет после того, как ударил соперника

Во время локального киберспортивного мероприятия в Германии произошел случай, выходящий за рамки профессиональной этики. Эмоциональная нестабильность одного из участников привела к физическому столкновению прямо под прицелом камер, что поставило крест на его дальнейшем участии в соревнованиях в течение длительного времени.

Какими будут последствия агрессии для игрока?

Эта история, которая быстро облетела сеть, произошла во время фестиваля CAGGTUS Leipzig LAN Party в немецком городе Лейпциг. Главным антигероем события стал тридцатиоднолетний стример и игрок, известный под псевдонимом MAUschine, пишет Dust2.

Во время соревнований MAUschine продемонстрировал полное отсутствие самоконтроля, что обычно не присуще опытным участникам сцены. Камеры зафиксировали шокирующий момент: MAUschine подошел к своему оппоненту, Фабиану Саломону, который играет под ником Spidergum, и ударил его по лицу. Пострадавший выглядел ошеломленным и растерянным, тогда как ведущий мероприятия немедленно потребовал вывести агрессора со сцены.

Впоследствии появились детали, проливающие свет на причины такого поведения. Как сообщил представитель немецкого игрового сообщества под ником Aaron, MAUschine потерял равновесие из-за словесных перепалок и провокаций, которые происходили непосредственно во время игрового противостояния.

Как бы там ни было, но такая реакция все равно вызвала лишь осуждение у зрителей и коллег. Многие отметили, что поступок игрока выглядит еще более нелепым, если учесть ставки в матче. Команды соревновались не за большие денежные вознаграждения – призовой фонд вообще не предусматривал выплаты наличных. Единственным бонусом для победителей были билеты на следующее мероприятие CAGGTUS Leipzig LAN Party, которое состоится через год.

Наказание

Теперь очевидно, что MAUschine вряд ли сможет воспользоваться возможностью посетить этот турнир в ближайшее время. Реакция официальных организаций была мгновенной и чрезвычайно жесткой. Немецкая лига DACH и портал Fragster объявили о полном отстранении виновника от всех официальных мероприятий сроком на десять лет.

Это означает, что MAUschine сможет вернуться к профессиональным выступлениям не ранее 2036 года, а это фактически означает конец карьере. Кроме локальных санкций, информацию об инциденте было передано на рассмотрение в Комиссию по киберспортивной этике (ESIC), что может привести к еще более глобальным ограничениям в пределах всей индустрии.

Комментарии и молчание сторон

На данный момент сам виновник скандала воздерживается от каких-либо публичных комментариев или объяснений своих действий. Эксперты советуют ему не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку последствия инцидента могут выйти далеко за пределы игровых площадок. В частности, платформа Twitch может заблокировать канал стримера за нарушение правил поведения, а сам пострадавший имеет законное право обратиться в правоохранительные органы для привлечения нападающего к ответственности.

Несмотря на полученный удар, Фабиан Саломон сохранил позитивный настрой. Он отпраздновал победу своей команды в социальной сети X, где не удержался от ироничного замечания в адрес соперника. По словам Spidergum, MAUschine демонстрирует значительно более высокие навыки в раздаче пощечин, чем в стрельбе из снайперской винтовки AWP во время игры.