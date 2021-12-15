Battlefield 2042 и eFootball 2022 на дне: опубликован топ лучших игр 2021 года в Steam

Портал SteamDB составил топ лучших игр, выходивших в этом году в Steam. Интересно, что Battlefield 2042 и eFootball 2022 не попали даже в первые 10 тысяч проектов.

Известный портал SteamDB, собирающий статистику проектов Steam, назвал топ лучших игр этого сервиса по версии его пользователей. А самое интересное, что его представители учли абсолютно все проекты, выходившие в этому году в Steam.

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Стоит начать с того, что SteamDB для составления подобных топов использует свой алгоритм расчета рейтинга видеоигры. Он учитывает не только оценки пользователей в Steam, но и их общее количество. То есть на вершину их топа не могут запрыгнуть видеоигры, имеющие небольшое количество только положительных отзывов.

Согласно данным SteamDB, игрой года в Steam стал симулятор сражений Totally Accurate Battle Simulator. На вторую строчку запрыгнул космический симулятор Dyson Sphere Program, а вот на третьем месте оказалась музыкальная игра Rhythm Doctor. В первую двадцатку также попали следующие известные проекты: Cookie Clicker, Inscryption, Valheim, Psychonauts 2 и It Takes Two.

Рейтинг лучших игр Steam по версии пользователей:

Totally Accurate Battle Simulator – 96.33% Dyson Sphere Program – 96.10% Rhythm Doctor – 95.84% Firework – 95.78% Cookie Clicker – 95.67% The Room 4: Old Sins – 95.59% PowerWash Simulator – 95.20% Townscaper – 94.98% Tiny Bunny – 94.98% Before Your Eyes – 94.95% Word Game: Episode 0 – 94.95% Inscryption – 94.82% Valheim – 94.75% Dorfromantik – 94.73% Psychonauts 2 – 94.58% Clone Drone in the Danger Zone – 94.54% Webbed – 94.53% Touhou Mystia's Izakaya – 94.53% It Takes Two – 94.50% Aventura Copilului Albastru si Urat – 94.46%

Интересно, что представители SteamDB решили отдельно выделить две известные видеоигры, оказавшиеся на дне этого топа. Согласно их данным, статус худшей игры года в Steam получил симулятор футбола eFootball 2022, который находится аж на 10351 месте. А вот игра Battlefield 2042, которая также громко провалилась на релизе, оказалась на 10234 строчке. Напоследок стоит отметить, что с полной версией этого топа можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – лучшей игры года по версии пользователей Steam: видео