Battlefield 2042 и eFootball 2022 на дне: опубликован топ лучших игр 2021 года в Steam

15 декабря 2021 , 12:44
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Источник:

SteamDB

Портал SteamDB составил топ лучших игр, выходивших в этом году в Steam. Интересно, что Battlefield 2042 и eFootball 2022 не попали даже в первые 10 тысяч проектов.

Известный портал SteamDB, собирающий статистику проектов Steam, назвал топ лучших игр этого сервиса по версии его пользователей. А самое интересное, что его представители учли абсолютно все проекты, выходившие в этому году в Steam.

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Стоит начать с того, что SteamDB для составления подобных топов использует свой алгоритм расчета рейтинга видеоигры. Он учитывает не только оценки пользователей в Steam, но и их общее количество. То есть на вершину их топа не могут запрыгнуть видеоигры, имеющие небольшое количество только положительных отзывов.

Согласно данным SteamDB, игрой года в Steam стал симулятор сражений Totally Accurate Battle Simulator. На вторую строчку запрыгнул космический симулятор Dyson Sphere Program, а вот на третьем месте оказалась музыкальная игра Rhythm Doctor. В первую двадцатку также попали следующие известные проекты: Cookie Clicker, Inscryption, Valheim, Psychonauts 2 и It Takes Two.

Рейтинг лучших игр Steam по версии пользователей:

  1. Totally Accurate Battle Simulator – 96.33%
  2. Dyson Sphere Program – 96.10%
  3. Rhythm Doctor – 95.84%
  4. Firework – 95.78%
  5. Cookie Clicker – 95.67%
  6. The Room 4: Old Sins – 95.59%
  7. PowerWash Simulator – 95.20%
  8. Townscaper – 94.98%
  9. Tiny Bunny – 94.98%
  10. Before Your Eyes – 94.95%
  11. Word Game: Episode 0 – 94.95%
  12. Inscryption – 94.82%
  13. Valheim – 94.75%
  14. Dorfromantik – 94.73%
  15. Psychonauts 2 – 94.58%
  16. Clone Drone in the Danger Zone – 94.54%
  17. Webbed – 94.53%
  18. Touhou Mystia's Izakaya – 94.53%
  19. It Takes Two – 94.50%
  20. Aventura Copilului Albastru si Urat – 94.46%

Интересно, что представители SteamDB решили отдельно выделить две известные видеоигры, оказавшиеся на дне этого топа. Согласно их данным, статус худшей игры года в Steam получил симулятор футбола eFootball 2022, который находится аж на 10351 месте. А вот игра Battlefield 2042, которая также громко провалилась на релизе, оказалась на 10234 строчке. Напоследок стоит отметить, что с полной версией этого топа можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – лучшей игры года по версии пользователей Steam: видео

 

Автор: Олег Шагалієв