Мы довольно часто рассказываем о разнообразных интересных пасхалках из видеоигр. А все потому, что ни один современный проект не может обойтись без подобных оригинальных секретов. Не стала исключением и игра Halo Infinite, которая полноценно вышла только на прошлой неделе.

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Поэтому геймеры уже имели достаточно времени для того, чтобы исследовать местный открытый мир. В целом фанаты Halo Infinite уже нашли немало интересных пасхалок в этой видеоигре, правда, одна выделяется особенно. Речь идет о секрете, который показал пользователь твиттера с никнеймом Infinite Forges. Стоит добавить, что эта находка очень понравилась пользователям сети: почти 90 тысяч просмотров и более 9 тысяч лайков.

Итак, в местном мире игроки нашли скрытую комнату, в которой находится гигантский сэндвич. Интересно, что ему поклоняются хрюки ("grunts") – забавные пришельцы, которые появлялись во всех частях серии Halo. Последние не двигаются, а просто стоят в разных позах возле своего божества. Сам же сэндвич выглядит аппетитно, а в целом в его состав вошли следующие ингредиенты: белый хлеб, колбаса, сыр, листья салата, помидоры, лук и приправы.

Стоит отметить, что найти комнату с этой пасхалкой довольно непросто, потому что разработчики ее очень хорошо спрятали. Дело в том, что находится она в огромной пещере, заполненной врагами. В этой локации нужно найти небольшую и неприметную щель на потолке, а затем воспользоваться крюком-кошкой сразу два раза. Жаль только, что разработчики не подготовили какого-то специального достижения ("ачивки") для геймеров, нашедших этот сэндвич.

Гигантский сэндвич в видеоигре Halo Infinite: видео