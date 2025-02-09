Разработчики Battlefield 6 вдохновляются фильмом, связанным с Украиной

Информация о предстоящем шутер Battlefield 6 свидетельствует о том, что одна из карт проекта будет вдохновлена известным Голливудским фильмом культового режиссера в котором упоминается Украина.

Утечка информации о разработке Battlefield 6 указывает на то, что многопользовательский режим шутера будет иметь карту, вдохновленную известным фильмом Кристофера Нолана, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Последняя сцена Тенет станет картой для игры

Ранее на этой неделе Electronic Arts порадовали поклонников известной серии шутеров новостью о запуске Battlefield Labs – специальной "среды" для тестирования следующей игры в серии. Там геймеры будут иметь "прямую связь" для предоставления отзывов разработчикам.

Система позволит фанатам франшизы сыграть в пре-альфа версию будущей игры, что даст EA и DICE возможность получить как можно больше отзывов от сообщества и обработать их до релиза.

Трейлер запуска Battlefield Labs – смотрите видео

Вместе с этим стало известно официальное кодовое название проекта – Glacier, которое подтвердило утечку информации, появившуюся на Reddit еще в сентябре 2024 года.

Тогда один из пользователей портала утверждал, что он участвовал в закрытом тестировании Battlefield 6 и описал три карты из него.

Было три карты: Иствуд, Тунгстен и Аббасид. Иствуд был на Голливудских холмах, Тунгстен напоминал последнюю сцену битвы с Тенет, а Аббасид был похож на что-то вроде Dust2 или Showdown из COD 4,

– рассказал инсайдер.

Итак, карта Тунгстен вдохновлена финальной сценой блокбастера Тенет, многие события которого проходят якобы в Украине, хотя на самом деле съемки происходили в Эстонии.

В частности, в фильме упоминается украинская Опера, полиция и спецподразделение КОРД. Поэтому, существует маленькая вероятность, что что-то из этого может оказаться и на упомянутой карте в Battlefield 6.