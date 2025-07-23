Battlefield 6: дата выхода и цена на консолях удивят игроков: дата выхода и цена на консолях

Новый Battlefield 6 обещает стать одной из самых ожидаемых игр 2025 года. По последним утечкам информации, шутер от Electronic Arts готовится к релизу уже осенью, а его цена на разных платформах вызывает оживленные обсуждения среди фанатов. Что известно о дате выхода и особенностях изданий игры рассказываем далее.

По информации от надежного инсайдера billbil-kun, опубликованной на Dealabs и Insider Gaming, Battlefield 6 должен выйти 10 октября 2025 года, информирует 24 Канал. Эта дата совпадает с предыдущими утечками через приложение EA App и отчеты других источников, что подтверждает ее вероятность.

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Игра будет доступна на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также планируется открытая бета-версия в августе, а официальный трейлер должны показать уже 24 июля 2025 года.

Сколько будет стоить Battlefield 6?

По стоимости, стандартное издание игры на ПК будет стоить 70 евро, тогда как на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S цена вырастет до 80 евро. Для сравнения, премиум-версия под названием Phantom Edition обойдется в 100 евро на ПК и 110 евро на консолях.

Игроки также смогут обновить стандартную версию до Phantom Edition за дополнительные 30 евро. К сожалению, точное содержимое премиум-издания пока не раскрыто, но, по предположениям, это могут быть косметические предметы или внутриигровые бонусы. Важно, что раннего доступа к игре не будет – оба издания станут доступными одновременно.

Стоит заметить, что ценовая разница между платформами соответствует современным трендам в индустрии, где консольные версии часто стоят дороже из-за особенностей дистрибуции и платформ. Однако, как эти цены конвертируются в доллары для рынка США или других регионов, пока неизвестно.

Когда покажут первый трейлер Battlefield 6?

Разработчики уже запланировали премьеру первого трейлера игры. Прямая трансляция состоится в четверг, 24 июля, в 18:00.

А тем временем на YouTube канале игры появился шортс, который является частью игрового лора. В видео демонстрируются нарезки тревожных событий, которые описывают прямую атаку на НАТО и конфликт с альянсом.

Блогеры и стримеры уже начали получать пакеты от EA. Об этом рассказал rivaLxfactor показав, как выглядит стилизованная коробка.



Пакеты от EA для контент-криэйтеров / Фото rivaLxfactor

Battlefield 6 позиционируется как возвращение к классическому формату серии с современным сетингом, классами персонажей и акцентом на масштабные битвы. В игру даже вернут любимый режим многих фанатов шутеров.

Игра также столкнется с прямой конкуренцией с Call of Duty: Black Ops 7, релиз которой ожидается в подобный период. Оправдает ли новинка ожидания фанатов после не слишком удачного Battlefield 2042 – узнаем уже скоро.