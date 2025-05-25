В Battlefield 6 будет режим королевской битвы – что о нем известно

Дата-майнеры поделились информацией о том, что новая часть легендарного шутера Battlefield 6 будет иметь режим королевской битвы, который вдохновляется Warzone, но удивит новыми механиками.

Появились новые подробности о режиме королевской битвы, который может стать частью следующей части культовой Battlefield, сообщает 24 Канал з ссылкой на Gamerant.

Интересно В альфа-версии Battlefield 6 заметили культовый баг из Battlefield 3 – геймеры в восторге

Собственный взгляд на жанр

Пользователь Reddit под ником temporyal поделился удивительно обширным списком деталей будущего режима, которые были получены дата-майнингом из Battlefield Labs.

Согласно имеющейся информации, Battlefield 6 во многом будет подражать не только известному фильму Нолана, а и хитовой Call of Duty: Warzone, но будет иметь собственные "фишки".

В частности, в режиме будет представлена так называемая "Oversight System" (система надзора, – ред.), которая позволит "мертвым" игрокам контролировать дроны, турели и даже камеры, чтобы помочь своим товарищам по команде, что до сих пор борются за победу.

Кроме того, иначе чем в Warzone будут работать транспортные средства. Утверждается, что на карте игроки смогут находить ключ-карты для вызова нужного транспорта в специальных контейнерах, на точках разбросанных по карте.

Там им нужно будет защищать транспортное средство во время его развертывания.

Пока неизвестно станет ли режим королевской битвы Battlefield 6 отдельной бесплатной игрой (как упомянутая Warzone) или будет частью платной версии. Однако, официальный анонс игры ожидают уже в начале июня.