Новый военный шутер Battlefield 6 продемонстрировал феноменальный старт. Издатель Electronic Arts сообщил, что игра установила новый рекорд скорости продаж для франшизы, разойдясь тиражом более 7 миллионов копий по всему миру лишь за первые три дня после релиза.

Запуск Battlefield 6 стал одним из самых масштабных событий в мире игр и развлечений 2025 года, превзойдя многолетние рекорды предыдущих частей серии. Кроме рекордных продаж, игра продемонстрировала высокую вовлеченность аудитории. За первые три дня пользователи провели в игре более 15 миллионов часов и приняли участие в 172 миллионах матчей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Electronic Arts.

Генеральный менеджер бренда Battlefield Байрон Бид поблагодарил фанатов за их вклад в развитие проекта. Он отметил, что вместе с игроками разработчики поставили цель создать лучшую Battlefield в истории, и это только начало.

Исполнительный вице-президент франшизы Винс Зампелла добавил, что в ближайшие недели игроков ждет много интересного, намекая на предстоящий первый сезон.

Когда стартует первый сезон Battlefield 6?

Старт первого сезона запланирован на 28 октября – об этом сообщает дорожная карта на странице Battlefield. Он будет разделен в три этапа и обещает быть чрезвычайно насыщенным контентом, включая новые карты, режимы, события и оружие.



Первый сезон Battlefield 6 / Фото EA

Последние новости Battlfield 6

В Battlefield 6 планируется добавление шести новых игровых режимов, таких как Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint и Tank Hunt.

12 октября Steam установил новый рекорд по количеству одновременных игроков, превысив 41,6 миллиона человек, что вероятно связано с релизом шутера Battlefield 6.

Игроки Battlefield 6 обнаружили баг, позволяющий им летать на дроне и стрелять с высоты, используя молот для подъема.

Напомним, что Battlefield 6 вышла 10 октября на ПК (в Steam, EGS, EA App), а также на консолях PS5 и Xbox Series X и S. Стартовый пиковый онлайн в Steam превысил 747 тысяч игроков, что является лучшим показателем, чем у любой игры серии Call of Duty на этой платформе.