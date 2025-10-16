Новий військовий шутер Battlefield 6 продемонстрував феноменальний старт. Видавець Electronic Arts повідомив, що гра встановила новий рекорд швидкості продажів для франшизи, розійшовшись тиражем понад 7 мільйонів копій по всьому світу лише за перші три дні після релізу.

Запуск Battlefield 6 став однією з наймасштабніших подій у світі ігор та розваг 2025 року, перевершивши багаторічні рекорди попередніх частин серії. Крім рекордних продажів, гра продемонструвала високу залученість аудиторії. За перші три дні користувачі провели у грі понад 15 мільйонів годин та взяли участь у 172 мільйонах матчів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Electronic Arts.

Генеральний менеджер бренду Battlefield Байрон Бід подякував фанатам за їхній внесок у розвиток проєкту. Він зазначив, що разом із гравцями розробники поставили за мету створити найкращу Battlefield в історії, і це лише початок.

Виконавчий віцепрезидент франшизи Вінс Зампелла додав, що найближчими тижнями на гравців чекає багато цікавого, натякаючи на майбутній перший сезон.

Коли стартує перший сезон Battlefield 6?

Старт першого сезону запланований на 28 жовтня – про це повідомляє дорожня карта на сторінці Battlefield. Він буде розділений на три етапи та обіцяє бути надзвичайно насиченим контентом, включаючи нові карти, режими, події та зброю.



Перший сезон Battlefield 6 / Фото EA

Нагадаємо, що Battlefield 6 вийшла 10 жовтня на ПК (у Steam, EGS, EA App), а також на консолях PS5 та Xbox Series X і S. Стартовий піковий онлайн у Steam перевищив 747 тисяч гравців, що є кращим показником, ніж у будь-якої гри серії Call of Duty на цій платформі.