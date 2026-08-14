Battlefield 6 снова станет бесплатной на следующей неделе

На следующей неделе поклонники масштабных сражений получат прекрасную возможность опробовать Battlefield 6 совершенно бесплатно. Компания Electronic Arts объявила о временном бесплатном доступе к базовой версии игры, приуроченном к выходу долгожданного обновления в стиле "Top Gun: Маверик".

Когда играть и почему ожидать

Бесплатный период начнется 18 августа и продлится до 25 августа 2026 года. Акция совпадает с началом второй фазы четвертого сезона, которая принесет в игру значительную порцию нового контента. Помимо возвращения легендарной карты Уэйк-Айленд, игроки смогут окунуться в атмосферу голливудского блокбастера "Top Gun", пишет издание Neowin.

"Все в Top Gun идеально подходит для Battlefield, поэтому во многих смыслах это воплощение мечты. Мы отправляемся в опасную зону в четвертом сезоне и надеемся, что вы присоединитесь к нам",

– прокомментировал дизайнер игрового процесса Стив Шевери.

В игре появятся знакомые лица и голоса персонажей фильма "Маверик". Разработчики подготовили специальный режим Gauntlet: Fighter Sweep, где шесть отрядов по два пилота будут соревноваться в десятиминутных воздушных дуэлях на самолетах F-74A Seacat и F/A-81F Super Spectre над картой рифа Цуру (Tsuru Reef).

В базовой версии игры разработчики также сделали акцент на режиме Carrier Strike для 64 игроков, где команды пытаются уничтожить авианосцы противника.

Я чрезвычайно горжусь командой, которая перенесла этих персонажей в наш мир,

– добавил Стив Шевери.

Этот режим предлагает несколько способов победы, в частности прямое повреждение авианосца интенсивным огнем с самолетов или танков либо с помощью батарей SSM, разбросанных по карте.

Опытным ветеранам серии этот концепт напомнит классический режим "Титан" из предыдущих частей.

Для участия в акции игрокам рекомендуется использовать клиент Battlefield REDSEC, где будет доступен весь пробный контент.