Открытое бета-тестирование Battlefield 6 произвело большой фурор в игровом сообществе и уже побило немало рекордов именитой серии шутеров.

Выглядит так, что ставка EA на Battlefield 6 оправдывает себя, ведь только бета шутера полностью захватила игровое сообщество, информирует 24 Канал.

Цифры Battlefield 6 говорят сами за себя?

Всего за день после начала бесплатной открытой бета-версии Battlefield 6, новая часть культовой серии уже побила немало рекордов, став самой популярной Battlefield за всю историю Steam, значительно опередив все остальные.

Пиковое число игроков беты на платформе составило 334 549 человек (по данным SteamDB). Для понимания следует сказать, что второе место по количеству игроков на платформе среди проектов франшизы принадлежит Battlefield 2042, которая остановилась на отметке в 107 376 пользователей.

К тому же можно только представить сколько еще геймеров испытали творения EA и DICE на консолях и в других "лаунчерах".

Но на этом не все, также Battlefield 6 сейчас транслируют самые известные стримеры в мире, что дает игре невероятное количество просмотров.

Таким образом, уже вчера за бета-версией игры на Twitch наблюдали более 830 000 зрителей, что является потрясающим рекордом для серии и почти бьет показатель Call of Duty.

Battlefield 6 удалось фактически без усилий побить пиковые показатели просмотров для каждой части Call of Duty, кроме королевской битвы Warzone с ее 1 613 626 зрителей.

Итак, EA имеют в своих руках безумно перспективную игру и все что им остается – не испортить ее до официального релиза 10 октября 2025 года и найти правильный подход к поддержке проекта, ведь эта "курочка" действительно способна нести "золотые яйца".