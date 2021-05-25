Без Рексара и Джайны: Бен Броуд рассказал, какие герои могли стать базовыми в Hearthstone

Бен Броуд решил поделиться интересной информацией о своей работе над Hearthstone. Оказывается, что Кель'тас мог заменить Джайну, а Рексар не подходил на роль охотника.

Наверное, все поклонники видеоигры Hearthstone знают имена базовых классовых героев. Их портреты получают все геймеры, когда знакомятся с этой популярной игры. Понятно, что сейчас у каждого класса уже немало таких героев, но классику должны знать все. Правда, оказывается, она могла быть и совсем иная.

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Стоит начать с того, что нынешний разработчик Hearthstone Дин Айяла проводил классическую AMA-сессию в твиттере. Поклонники спросили у него, как выбирались базовые классовые герои в этой игре. Дин отметил, что он ответить не сможет, поэтому лучше спросить у Бена Броуда. Наверное, его знают абсолютно все поклонники Hearthstone, хотя он уже несколько лет и не работает над этим проектом. Бен присоединился к этой дискуссии и дал развернутый ответ на этот вопрос.

Он отметил, что легче всего было с героями для шамана (Тралл), друида (Малфурион) и паладина (Утер). Базовым воином мог стать Магни, но все-таки выбрали они Гарроша, потому что тогда он еще не был злодеем. Разбойником мог быть Эдвин ван Клиф, но разработчикам нужно было сохранять расовое разнообразие, поэтому выбор и пал на эльфийку Валиру.

Достаточно непросто было с героем на охотника, потому что команда очень хотела, чтобы он использовал лук и руководил животными. Но идеального кандидата они долгое время не могли найти в мире World of Warcraft. Сначала базовым охотником стал Хеминг Эрнестуэй, но затем разработчики решили все-таки взять Рексара на эту роль, хотя и вооружили его луком.

Магом мог стать Кель'тас, но выбор пал на Джайну, потому что они хотели сохранить хрупкий баланс между героями Орды и Альянса. Непросто было с героем для чернокнижника, поскольку хороших кандидатов в этой вселенной немало. Сначала этот класс в Hearthstone должен был возглавить Чо'Галл, а Гул'дан не подходил, потому что он уже давно умер. Наверное, все поклонники видеоигры знают финал этой истории.

Интереснее всего было с героем для жреца, потому что почти к тестированиям игры базовым персонажем была Тиранда. Но эту героиню трудно назвать классическим жрецом, потому что она стреляет из лука, ездит на белом тигре и использует друидские заклинания. Также разработчики хотели, чтобы жрецом был герой, который использует и темную магию, а последнее для Тиранды не подходит. Поэтому окончательный выбор пал на Андуина, который в одном из дополнений для World of Warcraft начал использовать заклинание "Контроль над разумом".

Интересно, что в будущем разработчики не забыли и о Тиранде, а нечто подобное можно написать и о всех других героях, которых Бен Броуд вспомнил. Большинство получило легендарные карты в Hearthstone, но есть и несколько персонажей, которые в конце концов смогли добраться до статуса классовых героев.