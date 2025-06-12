В Steam бесплатно раздают What The Pak?!: забавную видеоигру для дружеских компаний

Пользователи платформы Steam могут занять несколько вечеров за игрой с друзьями, ведь в магазине можно бесплатно получить забавный кооперативный проект What The Pak?!

Пользователи цифрового магазина видеоигр от Valve получили еще одну бесплатную игрушку, которая станет приятным приобретением для любой коллекции видеоигр, информирует 24 Канал.

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Бесплатное веселье для компании

После мрачной стратегии Hellslave, следующим "халявным" проектом в Steam стал причудливый кооперативный экшен.

С 10 по 24 июня пользователи платформы могут получить забавную инди-игру, разработанную Wendingo Games и Broken Lyre Entertainment под названием What The Pak?!!!

Выпущенная 6 декабря 2024 года игра по своей природе является набором мини-игр для веселых компаний до 8 игроков и предлагает быстрый геймплей и интересные челленджи.

В проекте есть ряд карт в стиле хитовой Fall Guys, несколько режимов, множество разнообразных костюмов и многое другое.

Трейлер игрушки – смотрите видео

Рейтинг рецензий What The Pak?! в Steam держится на уровне "одобрительные", а в обзорах геймеры называют игру "веселой" и "приятной", поэтому стоит дать ей шанс, особенно бесплатно.