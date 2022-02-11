Бесплатная игра в Epic Games Store и распродажи в Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

В магазине Epic Games Store на этот раз можно бесплатно получить игру Windbound. А в сервисах Steam, Microsoft Store и PlayStation Store стартовали новые небольшие распродажи.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Скидки в Steam, PS Store и Microsoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе началось сразу несколько интересных распродаж. До 14 февраля в этом сервисе можно купить со скидками игры из серий Mortal Kombat и Far Cry, а также проекты компании Wargaming. А только 24 февраля завершится распродажа видеоигр от издательства 2K Games.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что до 14 февраля все пользователи этого сервиса могут бесплатного сыграть в такие видеоигры: XCOM 2, RiMS Racing и Grounded.

Со скидкой можно приобрести следующие видеоигры:

Mortal Kombat X – 69 гривен (-75%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

Wargaming Publisher Weekend: 4-in-1 Bundle – 90 гривен (-95%)

NBA 2K22 – 412 гривен (-67%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривен (-85%)

Borderlands 3 – 169 гривен (-80%)

XCOM: Enemy Unknown – 72 гривны (-75%)

Mafia 2: Definitive Edition – 374 гривны (-50%)

Disco Elysium The Final Cut – 191 гривна (-60%)

Heavy Rain – 161 гривна (-50%)

XCOM 2 / Фото из магазина Steam

Microsoft Store

В магазине Microsoft Store на этой неделе стартовало сразу три небольшие распродажи. Первая посвящена играм от 2K Games, вторая – спортивным проектам, а третья – детективам. Добавим, что до 14 февраля все пользователи фирменного сервиса Microsoft могут бесплатно сыграть в следующие видеоигры: Riders Republic, PGA TOUR 2K21 и Valkyria Revolution.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести следующие игры:

Borderlands 3 – 15 долларов (-75%)

BioShock: The Collection – 10 долларов (-80%)

Sid Meier's Civilization VI – 9 долларов (-70%)

XCOM 2 Collection – 15 долларов (-85%)

Mafia: Trilogy – 30 долларов (-50%)

Riders Republic – 30 долларов (-50%)

FIFA 22 Ultimate Edition – 50 долларов (-50%)

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition – 50 долларов (-50%)

Disco Elysium The Final Cut – 26 долларов (-35%)

Sherlock Holmes Chapter One – 34 доллара (-35%)

FIFA 22 / Фото из магазина Microsoft Store

PlayStation Store

В сервисе PS Store на этот раз стартовала небольшая распродажа дополнений с названием "Больше впечатлений", которая завершится только 24 февраля. Также владельцы этого магазина объявили, что с 12 по 14 февраля все пользователи консолей PlayStation смогут бесплатно играть в мультиплеер без подписки PS Plus.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds – 244 гривны (-50%)

Resident Evil 7: End of Zoe – 195 гривен (-60%)

Kingdom Come: Deliverance DLC Collection – 259 гривен (-60%)

HITMAN 3 Deluxe Pack – 720 гривен (-35%)

Fallout 4 Season Pass Bundle – 699 гривен (-50%)

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds / Фото из магазина PS Store

Другие предложения

В фирменном магазине Nintendo на этой неделе началась распродажа игр под названием "Февральский фестиваль". Завершится она только 20 февраля, а всего сейчас здесь можно приобрести со скидками более тысячи проектов.

А в магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе здесь можно бесплатно получить приключенческую игру Windbound. А уже в следующий раз в этом магазине можно будет забрать кооперативную видеоигру Brothers: A Tale of Two Sons.

Трейлер видеоигры Windbound: видео