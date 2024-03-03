В Steam бесплатно раздают космическую игру с весьма положительными отзывами

Пользователи Steam могут совершенно бесплатно получить интересный космический симулятор с элементами рогалика, который к тому же имеет "преимущественно положительные" отзывы и стоит 509 гривен.

Steam не имеет регулярных раздач бесплатных игр, поэтому геймеры всегда счастливы, когда какой-то проект становится бесплатным на цифровой площадке от Valve, сообщает 24 Канал.

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В то время как Epic Games Store радует пользователей "дармовыми" играми каждый четверг, в Steam такие случаи обычно происходят в рамках рекламных кампаний для сиквелов проектов или даже других игр студии.

На этот раз подобная судьба постигла игру Space Crew: Legendary Edition от студии Runner Duck, которую можно бесплатно получить до 14 марта.

Таким образом разработчики планируют подогреть интерес к предстоящему сиквелу – Badlands Crew, который планируется к релизу позже в этом году.

Трейлер Space Crew – смотреть видео

Space Crew – это "легендарно сложная однопользовательская игра-симулятор стратегического выживания", по крайней мере именно так написано на странице проекта в Steam.

Игровой процесс заключается в том, что игроки собирают экипаж, настраивают космический корабль и путешествуют по вселенной, попутно попадая во всякие неприятности и отбиваясь от инопланетных угроз.

Стоит также отметить, что

Будущее продолжение будет иметь подобный игровой процесс, но изменит научно-фантастический сеттинг на постапокалиптическую атмосферу вроде вселенной Безумного Макса.

Трейлер Badlands Crew – смотреть видео

Поэтому разработчики из Runner Duck надеются, что такая щедрость подогреет интерес геймеров к их будущему проекту.