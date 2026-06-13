В Steam раздают средневековую RPG с открытым миром

На платформе Steam проходит раздача бесплатной видеоигры. Средневековая RPG с открытым миром содержит элементы MMO, но может служить и однопользовательским приключением.

Опытные геймеры знают, что если следить за бесплатными играми в Steam, то библиотека на платформе может пополняться сама собой, без каких-либо затрат. Дополнительным подтверждением этому служит раздача проекта Juvty Worlds, сообщает 24 Канал.

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Почему стоит бесплатно забрать Wild Terra 2: New Lands?

На этот раз "предложением, от которого невозможно отказаться" стала Wild Terra 2: New Lands.

Ролевая игра с открытым миром предлагает игрокам окунуться в средневековый фэнтезийный сеттинг и освоить ремесло по душе, развив свои навыки в нем до уровня Мастера.

Таким образом, вы можете стать строителем, кузнецом, целителем, ювелиром, пекарем или кем угодно еще – профессий хоть отбавляй.

Создавая разнообразные изделия (например, доспехи), вы сможете продавать их другим игрокам, поскольку игра имеет элементы MMO.

Следует отметить, что создание предметов в игре – это сложный и интересный процесс. Вам придется добывать ресурсы, выполнять условия и быть полностью вовлеченным в него, чтобы добиться успеха.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, вы сможете приручить себе пушистого компаньона, ходить в рейды, зачищать подземелья или бросать вызов грозным боссам – то есть делать все то, за что геймеры любят жанр RPG.

При этом в Wild Terra 2 нет системы классов, а ваш подход к бою зависит только от выбранного снаряжения. За одну схватку вы можете успеть побывать лучником, мечником и боевым магом, что существенно добавляет красок игровому процессу.

С момента релиза в 2022 году отзывы игроков о Wild Terra 2 находятся на уровне "смешанные", при этом 62% рецензий являются положительными. Однако, как отмечает Gamerant, если посмотреть на обзоры после последних обновлений, то большинство из них являются одобрительными.

Приятным сюрпризом является наличие в игре украинской текстовой локализации.

Бесплатно получить Wild Terra 2: New Lands можно до 20:00 15 июня, так что поторопитесь, если вас заинтересовало это предложение. А до 18 июня в Steam также можно получить интересный бесплатный симулятор выживания с парадоксально уютной атмосферой.