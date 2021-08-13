Бесплатные игры в Epic Games Store и Origin: подборка лучших предложений за последнюю неделю

На этой неделе в Steam стартовала масштабная распродажа игр от Bethesda Softworks. А в сервисах Origin и Epic Games Store уже сейчас можно бесплатно получить сразу четыре видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Масштабные распродажи в Steam и PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

На этой неделе в фирменном магазине Valve стартовала масштабная распродажа видеоигр от компании Bethesda Softworks. Выгодных предложений действительно много, а завершится эта тематическая акция только 25 августа. Также в этом магазине сейчас можно приобрести со скидками различные файтинги (до 16 августа) и шутеры от компании Electronic Arts (до 23 августа).

Из интересного еще можно отметить, что до 16 августа все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в PUBG, Payday 2 и Battlefield 4. Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, а потому выгодные предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 416 гривен (-60%)

Fallout 4 – 139 гривен (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 209 гривен (-70%)

Prey – 194 гривны (-70%)

DOOM Eternal – 200 гривен (-75%)

RAGE 2 – 194 гривны (-70%)

Street Fighter V – 179 гривен (-70%)

Tekken 7 – 135 гривен (-75%)

Crysis 3 – 199 гривен (-75%)

Battlefield: Hardline – 299 гривен (-75%)

Titanfall 2 – 239 гривен (-70%)

Europa Universalis IV – 95 гривен (-80%)

Football Manager 2021 – 399 гривен (-60%)

Disco Elysium The Final Cut – 287 гривен (-40%)

Darkest Dungeon – 32 гривны (-80%)

Fallout 4 / Фото из магазина Steam

Другие предложения

В фирменном магазине Microsoft на этой неделе стартовала вышеупомянутая распродажа игр от Bethesda Softworks, а также сейчас здесь можно приобрести со скидками разнообразные дополнения к видеоиграм.

Также на этой неделе компания Electronic Arts довольно неожиданно запустила раздачу сразу трех старых видеоигр. До 3 сентября в сервисах Origin и GOG можно бесплатно получить следующие проекты: Syndicate Wars, Syndicate Plus, и Ultima Underworld 1+2.

А в магазине Epic Games Store продолжаются классические раздачи игр. До 19 августа в этом сервисе можно бесплатно получить видеоигру Rebel Galaxy. А уже на следующей неделе в этом магазине можно будет забрать сразу два проекта: платформер Yooka-Laylee и шутер Void Bastards.

Трейлер видеоигры Rebel Galaxy: видео