Бесплатные игры в GOG и Epic Games Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

На этой неделе в магазине Steam началось сразу несколько тематических распродаж. А в сервисах GOG и Epic Games Store уже сейчас можно бесплатно получить четыре видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения из официальных магазинов за последнюю неделю.

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Steam

На этой неделе в фирменном магазине Valve стартовало сразу несколько тематических акций. По сниженной цене в этом сервисе сейчас можно купить игры из серий Halo (до 19 июля), Resident Evil (до 20 июля) и Company of Heroes (до 21 июля). Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Halo: The Master Chief Collection – 239 гривен (-50%)

Resident Evil 7 Biohazard – 247 гривен (-67%)

Company of Heroes 2 Master Collection – 121 гривна (-93%)

Maneater – 287 гривен (-40%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривен (-40%)

BioShock Infinite – 97 гривен (-75%)

No Man's Sky – 349 гривен (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Ghostrunner – 317 гривен (-50%)

Sid Meier's Civilization VI Anthology – 1168 гривен (-67%)

Maneater / Фото магазин Steam

Другие предложения

В фирменном магазине Epic Games продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 22 июля здесь можно бесплатно получить сразу две игры: стратегию Offworld Trading Company и головоломку Obduction. А на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать также два проекта: Defense Grid: The Awakening и Verdun.

А в GOG на этой неделе можно бесплатно получить первые две части с культовой серии Syberia. Стоит отметить, что завершится эта акция уже 17 июля, в 16 часов по киевскому времени.

Также стоит упомянуть и об интересной информации, которой поделился известный инсайдер Том Хендерсон. Вроде бы на следующей неделе компания Electronic Arts планирует подарить геймерам видеоигру Battlefield 1. Также Том добавил, что точной эту информацию он пока назвать не может.

Из интересного еще стоит отметить, что в Microsoft Store со скидками до 80% сейчас можно приобрести немало интересных "семейных" видеоигр (до 19 июля).

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Just Dance 2021 – 20 долларов (60%)

Ice Age Scrat's Nutty Adventure – 16 долларов (-60%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 6 долларов (-80%)

Jumanji: The Video Game – 16 долларов (-60%)

LEGO DC Super-Villains – 12 долларов (-80%)

LEGO DC Super-Villains / Фото магазин Microsoft Store