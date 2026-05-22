В Steam две бесплатные видеоигры с хорошим рейтингом – вас ждут стратегия и симулятор механика

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно получить две видеоигры с хорошими отзывами. Геймеров ожидают симулятор механика и масштабная стратегия в популярной вселенной.

ПК-геймеры могут разжиться двумя бесплатными проектами в Steam, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Xbox запустила "народные петиции" – просьба об Украинском регионе попала в ТОП 20

Какие игры дарят в Steam прямо сейчас?

На этот раз в магазине Valve пользователей ждет сразу несколько приятных сюрпризов.

До 20:00 по киевскому времени 27 мая в свою библиотеку можно бесплатно добавить Car Mechanic Simulator 2018.

Полная цена видеоигры 415 гривен, поэтому предложение очень выгодное. Кроме того, проект студии Red Dot Games имеет весьма хорошие отзывы игроков.

Суть проста и понятна – покупайте подержанные авто, ремонтируйте и продавайте дороже.

Рейтинг обзоров находится на отметке "очень положительные" с 91% положительных рецензий из более 48 тысяч, что является впечатляющим показателем.

Трейлер игры: смотрите видео

Еще одним шикарным предложением является возможность бесплатно получить масштабную стратегию по мотивам вселенной Warhammer.

Речь о Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.

До 19:00 28 мая ее "приобретение" не будет стоить вам ни копейки, а после указанной даты цена вернется к стандартным 740 гривен.

Трейлер стратегии: смотрите видео

В ней игроки выберут одну из четырех культовых фракций Warhammer 40K (Астра Милитарум, Космические Десантники, Орки и Некроны) и окунутся в водоворот адских пошаговых сражений.

Пользователи платформы сформировали ей рейтинг рецензий уровня "очень одобрительные", где 82% обзоров являются положительными.

Хотя в последнее время бесплатные игры в Steam перестали быть редкостью, нечасто эти предложения настолько качественными как сейчас, поэтому не упустите свой шанс.