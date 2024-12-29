Геймер поразил сообщество своей коллекцией игр в Epic Games Store – он не купил ни одной

Поклонники видеоигр были поражены коллекцией геймера в Epic Games Store, где он имеет в своей библиотеке колоссальное число проектов, не купив при этом ни одного из них.

Цифровой магазин EGS известен своими постоянными раздачами видеоигр, но то, сколько проектов бесплатно получил один геймер, все равно поразило сообщество, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Более двух сотен игр и ни одной потраченной копейки

С момента запуска в декабре 2018 года Epic Games Store придерживался обещания предоставлять пользователям бесплатные игры как можно чаще.

Сначала такой "праздник" геймерам устраивали каждые две недели. Однако, последние годы раздачи значительно поредели, хотя все еще впечатляют.

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Пользователь Reddit под ником Sea-Country8245 продемонстрировал свою библиотеку Epic Games Store с удивительным количеством игр, ни одну из которых он не приобрел за свой счет.

В коллекции геймера оказалось 203 проекта среди которых как маленькие инди, так и большие AAA игры.

Вероятно, Sea-Country8245 собирал это "сокровище" в течение многих лет, а учитывая то что Epic продолжают одаривать пользователей "халявой" – с годами коллекция геймера будет только расти.