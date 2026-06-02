В июне можно получить две бесплатные видеоигры в Steam

На платформе Steam можно бесплатно получить две интересные игрушки. Какие игры являются бесплатными в магазине в июне – узнайте в материале.

В начале месяца в цифровом магазине Valve уже можно существенно пополнить свою библиотеку, не потратив при этом ни копейки.

Какие игры стали бесплатными в Steam в июне 2026 года?

В Steam учащаются случаи раздачи "халявы", когда платные игры, от инди до AAA-уровня, становятся бесплатными для пользователей в течение ограниченного времени. В июне такая участь постигла сразу два интересных проекта.

Первым является Linebound – локальный кооперативный платформер-головоломка для двоих с асимметричным игровым процессом, где один игрок пытается пробраться сквозь уровни, а другой рисует их элементы чтобы ему помочь.

Проще говоря, один игрок выступает "художником", который рисует решения платформерных головоломок в режиме реального времени, тогда как второй является "персонажем" рисунков, задача которого продвинуться дальше.

Ключевыми для прохождения игры является общение и координация, поэтому 15 уровней, созданных разработчиками, станут отличным тестом вашей с напарником дружбы или отношений.

Другим бесплатным проектом в Steam является Gravity Circuit. Это яркий двумерный платформер, похожий на классические аркадные игры эпохи консоли SNES.

Игра отдает дань олдскульным игрушкам, предлагая много экшена, пиксельный мир и однопользовательскую кампанию из 12 уровней, где вам придется противостоять армии роботов.

Обе игры имеют положительные отзывы от самих игроков платформы.

Однако, Gravity Circuit и вообще можно назвать действительно крутой. Ее рейтинг рецензий на уровне "исключительно положительные", а 95% обзоров являются положительными.

Кроме того, хорошо об игре говорят и критики, ведь на портале metacritic ее оценка составляет 89 баллов из 100 возможных.

Linebound будет бесплатной до конца июня 2026 года, а Gravity Circuit можно забрать бесплатно (вместо стандартных 564 гривен) до 20:00 14 июня.