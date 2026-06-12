Поспешите забрать – в Steam раздают атмосферный симулятор выживания, в котором вы точно выживете
Пользователи платформы Steam могут бесплатно получить увлекательный симулятор выживания, который перенесет их на заснеженную Аляску. Подробности – в материале.
Очередное бесплатное предложение в Steam предлагает геймерам окунуться в короткое повествовательное приключение в жанре симулятора выживания, сообщает 24 Канал.
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Какая игра бесплатна в Steam прямо сейчас?
До 20:00 18 июня пользователи Steam могут добавить в свои библиотеки видеоигру The Red Lantern.
Несмотря на название, она не имеет ничего общего ни с какими-либо кварталами, ни с Амстердамом, а расскажет историю Погонщика из Аляски.
Оказавшись в дикой местности со стаей ездовых собак, ему придется принимать нелегкие решения и управлять своими хвостатыми подопечными, чтобы выбраться.
В игре нужно искать еду и другие припасы, поддерживать выносливость собак, формировать из них группу и решать, как поступить в той или иной ситуации, что встретится на пути.
Трейлер игры: смотрите видео
Продолжительность игры примерно 4 часа, сообщает howlongtobeat.com.
Рейтинг рецензий в Steam находится на отметке "очень положительные" с 82% позитивных отзывов.
The Red Lantern хвалят за сюжет, атмосферу и визуальную составляющую. Отдельно выделяют то, как игра заставляет привязаться к своим собакам.
Вместе с тем несколько разочаровали геймеров именно элементы "выживания" и механика управления упряжкой. Из-за этого проект Timberline Studio даже в шутку называют одним из самых легких "симуляторов выживания", ведь погибнуть в нем практически невозможно.
Стандартная цена игры в Steam — 329 гривен.