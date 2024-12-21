Bethesda удивит всех анонсом ремейка культовой игры – он состоится уже в январе

Авторитетный инсайдерский портал поделился данными о работе Bethesda и студии Virtuos над неожиданным ремейком одной из самых известных игр компании.

Похоже, что 2025 год начнется очень удачно для поклонников творчества студии Bethesda и особенно франшизы The Elder Scrolls, информирует 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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На этот раз не Skyrim

В своем портфолио, Тодд Говард и компания имеют немало действительно культовых проектов.

Одной из самых известных игр студии является The Elder Scrolls IV: Oblivion и именно она может получить вторую жизнь.

Как утверждают источники портала Insider Gaming, работа над ремейком проекта идет полным ходом, а в Xbox всерьез рассчитывают официально анонсировать его уже на ближайшем Xbox Direct, что пройдёт в январе 2025 года.

По слухам, разработкой обновленной игры занимается студия Virtuos, но все проходит под контролем Bethesda. Кроме того, утверждается, что ремейк создают на базе движка Unreal Engine 5.

Insider Gaming просят воспринимать эту информацию с щепоткой скептицизма, поскольку не являются окончательно уверенными в правдивости данных.