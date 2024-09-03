Monte остались без наставника – легендарный тренер покинул команду по CS 2

Украинская организация Monte сообщила, что тренер коллектива по Counter-Strike 2 покидает команду после более 1,5 года сотрудничества. О вероятной причине решения – в материале.

"Monte Gang" попрощался с Сергеем "lmbt" Бежановым, который стал творцом самых больших успехов в истории организации.

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"Ламыч" покинул Monte

Хотя причина разрыва отношений не называется конкретно, последние результаты команды желали лучшего, а положительной тенденции так и не вырисовывалось.

Последней каплей как для коллектива, так и для Сергея мог стать не выход в основную стадию европейского RMR, а следовательно пропуск шанхайского Мейджора.

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Впрочем, Monte благодарны Бежанову за сотрудничество и выпустили чувственный трибьют о пребывании того во главе состава по CS 2.

Видео, посвященное lmbt – смотреть ролик

У нас была безумно ухабистая дорога в @Monte_Esports и это были замечательные американские горки, я благодарен каждому игроку, с которым я работал здесь, так же как и каждому сотруднику. Я искренне верю, что этот состав будет расти и окажется там, где должен быть. И вскоре я найду новую работу,

– прокомментировал уход сам тренер.

В своих соцсетях, действующие игроки коллектива также поблагодарили Бежанова за сотрудничество и рассказали как многому научились от профессионала своего дела и человека, который "живет Counter-Strike".

Я невероятно благодарен за 1,5 года, проведенные с @LMBT_CSGO в Monte. Вместе мы вышли на мой первый мейджор и имели много других удивительных побед и моментов. Он был неотъемлемой частью этого проекта, и без него мы не смогли бы достичь того, чего достигли,

– написал kRaSnaL.

Уход "Ламыча" оставил его тезку – Сергея "DemQQ" Демченко единственным украинцем в составе Monte по CS 2, ведь все остальные активные участники команды являются гражданами Польши.