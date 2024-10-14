Депутат Марьяна Безуглая рассказала о своих любимых видеоиграх

С недавних пор депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая стала активной пользовательницей соцсети X, где недавно поделилась перечнем любимых игр, удивив украинских геймеров.

Видеоигры в очередной раз подтвердили свой статус "хобби для всех", ведь не чурается виртуальных развлечений даже скандальная депутат Марьяна Безуглая.

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Какие видеоигры предпочитает народная избранница

На своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) госпожа Безуглая приняла участие в обсуждении, в рамках которого поделилась с читателями интересной новостью – она геймерка со стажем.

Любимым жанром политика является фэнтези RPG, в которых она имеет немалый опыт.

Любимые были Oblivion i Neverwinter Nights 2. Еще была такая The Temple of Elemental Evil, моя первая RPG, которую потянул новый комп️,

– написала депутат.

Также Безуглая рассказала, что, когда вышел Skyrim, то он на много лет стал ее личным методом "прогулки" и "переключения в другую реальность".

По словам госпожи Марьяны, даже сейчас на ее компьютере есть установленная масштабная модификация Endural именно на базе игры TES V: Skyrim.

Итак, народные избранники иногда гораздо ближе к нам, чем мы думаем.