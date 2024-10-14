Депутат Марьяна Безуглая рассказала о своих любимых видеоиграх

14 октября 2024, 16:47
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Автор: Максим Задворский

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Марьяна Безуглая в соцсети X

С недавних пор депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая стала активной пользовательницей соцсети X, где недавно поделилась перечнем любимых игр, удивив украинских геймеров.

Видеоигры в очередной раз подтвердили свой статус "хобби для всех", ведь не чурается виртуальных развлечений даже скандальная депутат Марьяна Безуглая.

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Какие видеоигры предпочитает народная избранница

На своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) госпожа Безуглая приняла участие в обсуждении, в рамках которого поделилась с читателями интересной новостью – она геймерка со стажем.

Любимым жанром политика является фэнтези RPG, в которых она имеет немалый опыт.

Любимые были Oblivion i Neverwinter Nights 2. Еще была такая The Temple of Elemental Evil, моя первая RPG, которую потянул новый комп️,
написала депутат.

Также Безуглая рассказала, что, когда вышел Skyrim, то он на много лет стал ее личным методом "прогулки" и "переключения в другую реальность".

По словам госпожи Марьяны, даже сейчас на ее компьютере есть установленная масштабная модификация Endural именно на базе игры TES V: Skyrim.

Итак, народные избранники иногда гораздо ближе к нам, чем мы думаем.