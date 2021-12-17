Безумные и забавные трюки: как поклонники Call of Duty: Warzone используют самолеты

С последним обновлением в видеоигре Call of Duty: Warzone появились боевые самолеты. Понятно, что геймеры сразу же начали активно использовать такое нововведение.

Все поклонники игры Call of Duty: Warzone знают, что неделю назад начался ее первый совместный сезон вместе с Call of Duty: Vanguard. В королевской битве появилась карта под названием Кальдера, а также немало нового контента.

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Наверное, одним из главных нововведений стало появление боевых самолетов в Call of Duty: Warzone. С их возможностями геймеры успели познакомиться, а потому и неудивительно, что в сети уже начали появляться хайлайты с ними.

К примеру, пользователь твиттера с никнеймом NRG Isaac показал свою вариацию известного трюка с названием "Rendezook". Во время полета он вышел из самолета, а затем убил оппонента с помощью снайперской винтовки. Самое интересное, что он даже успел залезть назад, а его транспортное средство не разбилось.

Хайлайт, которым поделился NRG Isaac: видео

А вот геймер с никнеймом thepsychonautarchive попал в довольно забавную ситуацию. Дело в том, что он не успел первым запрыгнуть в самолет, поэтому остался на его крыле, когда оппонент уже взлетел. Он не упал оттуда, а потом еще и смог завладеть этим транспортным средством, хоть и не без проблем.

Хайлайт, которым поделился thepsychonautarchive: видео

Нестандартным хайлайтом поделился и пользователь Reddit с никнеймом schoki560. Он решил уничтожить самолет, поэтому сразу же после взлета выскочил из него. Геймер выполнил свою задачу, правда, его транспортное средство упало на стримера, который просто пробегал мимо. Последний даже сказал потом, что он не зол, а впечатлен.

Хайлайт, которым поделился schoki560: видео