BioWare не планирует DLC для Dragon Age: The Veilguard – студия полностью перешла на новый проект

После недавнего запуска Dragon Age: The Veilguard компания BioWare объявила, что не планирует выпускать DLC. В данный момент студия сместила фокус и занялась полноценной разработкой новой игры серии Mass Effect.

Несмотря на успешный старт игра не получит сюжетных DLC, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rolling Stone. В интервью изданию представители студии подтвердили свои планы по разработке нового проекта.

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Как дела у Dragon Age: The Veilguard

Самый новый релиз BioWare, Dragon Age: The Veilguard, дебютировал 31 октября на ПК и консолях нового поколения и уже успел завоевать большое количество игроков, достигнув пика в 89 000 одновременных игроков в Steam в первые выходные после запуска.

Планы по DLC нарушили "традицию". Ранее игры Dragon Age получали значительные сюжетные дополнения после запуска, такие как эпилог DLC для Dragon Age: Inquisition.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на DLC, поддержка BioWare после релиза The Veilguard будет ограничена техническими исправлениями и небольшими обновлениями контента.

Новая игра BioWare

Тем временем студия уделяет "полное внимание" следующей части серии Mass Effect, которая находится в разработке с 2020 года, но до сих пор не получила полноценного трейлера.

Новая игра обещает фотореалистичную графику, зрелый сюжет и сценарии, сочетающие юмор с серьезными темами.

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Поскольку BioWare сейчас занимается Mass Effect, поклонники серии могут ожидать обновления игры по мере того, как производство будет продолжаться. Вероятно больше информации о работе над игрой можно будет услышать уже весной 2025 года.