Битвы пауков на световых мечах: tinyBuild представила оригинальную видеоигру SpiderHeck

Компания tinyBuild на специальной презентации анонсировала игру SpiderHeck. Ее представители рассказали, что в этой видеоигре нужно играть за пауков, которые могут использовать различное оружие.

Недавно прошла сентябрьская онлайн-презентация под названием "tinyBuild Connect". Во время этого события компания tinyBuild показала сразу несколько своих будущих проектов, а одной из таких новинок стала видеоигра SpiderHeck.

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Стоит начать с того, что SpiderHeck – это динамичный файтинг, в котором нужно играть за пауков, которые могут использовать разнообразное вооружение. Уже в первом же трейлере можно увидеть их эффектные бои на световых мечах. Будет в видеоигре и другое оружие, например, гранаты или ракетные установки. Также известно, что во время поединков можно будет использовать паутину и разнообразные "перки".

Дебютный трейлер видеоигры SpiderHeck: видео

Соревноваться нужно на различных аренах, где действуют законы физики. А делать это можно сразу в нескольких режимах игры. Разработчики отметили, что в видеоигре можно противостоять волнам врагов самому или в компании до четырех игроков (PvE контент). Также появится в SpiderHeck и локальный мультиплеер, в котором можно будет соревноваться против других игроков (PvP контент). В целом разработчики отметили, что в игре будет интуитивно простое управление и очень веселые бои.

Издателем игры SpiderHeck выступает компания tinyBuild, а за ее создание отвечает латвийский разработчик с никнеймом Neverjam. Релиз этого проекта должен состояться в 2022 году на все актуальные платформы: PC, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Также можно еще добавить, что цену представители tinyBuild пока не называли.

Видеоигра SpiderHeck / Фото из магазина Steam