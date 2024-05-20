Одна из самых ожидаемых игр 2024 года получила новый трейлер

В рейтинге самых ожидаемых игр 2024 года Black Myth: Wukong уже долгое время занимает высокие позиции. Например, прямо сейчас она стоит на первом месте в Steam, тогда как еще несколько недель назад балансировала на 5 – 7 местах. Будущие игроки назвали ее одним из самых красивых проектов уже после первого ознакомительного видео. Теперь разработчики показали полноценный трейлер.

За этим проектом стоит китайская студия Game Science. Впервые она раскрыла информацию об игре в августе 2020 года с помощью замечательного видео, которое демонстрировало целых 13 минут игрового процесса. Однако тогда разработчики заявили, что работы у них еще очень много, а презентация была задумана лишь как "инструмент для рекрутинга".

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Трейлер

В начале 2021 года мы узнали, что команда нацелилась на релиз в 2023 году. На Gamescom 2021 Game Science подтвердила, что Black Myth: Wukong разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic.

В конце концов, команда разработчиков отложила свой дебютный проект до 2024 года, и теперь мы знаем, что игра выйдет 20 августа для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. На ПК она будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 (включая реконструкцию лучей) и полное отслеживание пути.

Смотрите трейлер Black Myth: Wukong: видео

Как отмечается, игра вдохновлена "Путешествием на Запад", китайским романом, опубликованным в 16 веке во времена династии Мин, авторство которого приписывают Ву Чэньену. Он считается одним из величайших классических китайских романов и, возможно, даже самым популярным азиатским романом всех времен.

В центре сюжета окажется Король обезьян, также известный как Сунь Укун. Игроки, как ожидается, будут блуждать по земле, пропитанной мифологией, встречаясь с могущественными врагами. Они также овладеют различными техниками посоха, главного оружия Сунь Укуна, и смогут свободно комбинировать заклинания, способности, приемы, оружие и снаряжение, чтобы найти победную стратегию, которая лучше всего соответствует их боевому стилю.