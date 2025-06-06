Black Myth: Wukong наконец-то выйдет на Xbox

Black Myth: Wukong, одна из самых громких игр 2024 года, появится на Xbox после очень долгого ожидания. До сих пор ее можно было попробовать только на PlayStation и ПК.

Когда релиз

После длительного периода неопределенности наконец-то подтверждено, что Black Myth: Wukong выйдет на Xbox Series X/S 20 августа 2025 года. Это случится ровно через год после релиза игры на PlayStation и ПК. Предварительный заказ станет доступным уже 18 июня. До 11 июля стандартное и премиум-издание игры будут продаваться со скидкой 20% в рамках распродажи, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Длительное отсутствие Xbox-версии вызвало немало вопросов среди фанатов. Первоначально предполагалось, что речь идет о временной эксклюзивности для PlayStation, однако позже выяснилось, что причиной задержки стали технические трудности, связанные с ограничениями Xbox Series S. Директор Game Science подтвердил, что разработчики столкнулись с проблемами оптимизации из-за ограниченного объема памяти менее мощной консоли.

Несмотря на это, игра все же появится на Xbox – и на фоне этого релиза не исключено, что Game Science подготовит обновленное или расширенное издание для всех платформ. Согласно слухам, студия работает над DLC, так что выступление на Xbox Showcase, которое состоится в ближайшее время, может стать местом для новых анонсов. Вероятно, именно там будет объявлено, войдет ли игра в каталог Xbox Game Pass.

Black Myth: Wukong стала одним из самых ярких релизов 2024 года. Хотя игра и не получила ни одной из главных наград, она получила награду "Голос игрока" на The Game Awards, что только подчеркивает ее популярность. Теперь игроки Xbox наконец получат возможность присоединиться к этой истории.