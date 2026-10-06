Кошмар в ледяном океане – создатель GTA и Red Dead Redemption разрабатывает жуткую игру о мутациях

Бывший художник по персонажам Rockstar Грегори Стрэнггис анонсировал свой новый инди-проект Black Tides Draga's Wake. Игру уже называют смесью Bloodborne и Resident Evil.

Будущий проект сочетает в себе элементы survival-хоррора, боди-хоррора и мрачного фэнтези, претендуя на звание самой жуткой игры десятилетия, сообщает 24 Канал.

Что известно о загадочном проекте

Разработкой занимается независимая студия Strange Creature Factory, которую основал сам Стрэнггис. За свою карьеру специалист успел поработать над такими гигантами индустрии, как Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, а также участвовал в голливудских кинопроектах режиссера Гильермо дель Торо. Теперь художник воплощает в жизнь свою давнюю мечту о хорроре.

События игры разворачиваются в альтернативной истории начала 1900-1910 годов. Главный герой – закаленный контрабандист и первый помощник пиратского капитана Драга Боливара.

Во время последнего ограбления его команда оказывается в ловушке на гигантском заброшенном пароходе "Ормора", застрявшем среди льдов в опасных водах. На борту судна пробудились древние космические боги и действует мистический культ судного дня, а сам герой вынужден сражаться не только с чудовищами, но и с темной силой внутри собственного тела.

Трейлер игры: смотрите видео

Игровой процесс Black Tides Draga's Wake предлагает рукопашный бой и огнестрельное оружие, что позволяет стремительно переходить от стрельбы к сокрушительным ударам.

Персонаж способен превращать собственную руку в острое лезвие и поглощать тела своих погибших соратников или выживших моряков. Поглощение других людей позволяет прокачивать дерево навыков и открывать физические мутации. Однако за каждую новую силу придется платить здравомыслием и остатками собственной человечности.

Ресурсы, патроны и здоровье в игре строго ограничены, поэтому каждую схватку придется тщательно планировать.

Журналисты и геймеры уже заметили в первом трейлере немало общих черт с культовыми сериями видеоигр. Дизайн изуродованных культистов напоминает зараженных врагов из Resident Evil 4, а динамика боев отсылает к готическому экшену Bloodborne.

Студия Strange Creature Factory сейчас ищет издателя для своего проекта. Проект находится на ранней стадии разработки, а ориентировочный релиз игры запланирован на начало 2029 года. Страница Black Tides Draga's Wake уже появилась в сервисе Steam, где пользователи могут добавить ее в список желаний.