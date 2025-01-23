Как будет проходить BLAST Bounty Spring 2025 –первый масштабный турнир сезона Counter-Strike 2

Уже 23 января начнется флагманский турнир BLAST под названием Bounty Spring 2025, который станет первым масштабным событием в CS 2 в 2025 году и подарит зрителям интересные инновации в проведении соревнований.

Поклонники "большого" киберспорта затаили дыхание в предвкушении старта первого масштабного турнира 2025 года – BLAST Bounty Spring. Все, что нужно знать о нем, расскажет 24 Канал.

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Формат и расписание соревнования

Турнир будет коротким и продлится всего лишь 4 дня. Начнется действо уже в четверг 23 января в 17:00 с этапа четвертьфиналов.

Матчи будут проходить в формате BO3 (3 карты до 2 побед) и по схеме Single Elimination, поэтому права на ошибку у коллективов не будет.

Финал назначен на 17:00 в воскресенье, 26 января. Решающий поединок станет изнурительной проверкой на прочность, ведь в отличие от предыдущих игр будет иметь формат BO5 – 5 карт до 3 побед.

Участники и их шансы

Команд-участниц, как уже можно было догадаться, всего лишь 8.

Среди них нашлось место и для украинской организации NAVI, у которой довольно неплохие шансы на победу. Эксперты Favbet оценивают вероятность триумфа "рожденных побеждать" в 3.25.

В то же время явными фаворитами турнира видятся победители Perfect World Shanghai Major 2024 – Team Spirit, на которых дают коэффициент 2.75.

Полный список участников выглядит следующим образом:

Team Spirit

G2

NAVI

Team Vitality

paiN

Вечный огонь

BetBoom

HEROIC

Особенности турнира и призовой фонд

BLAST Bounty Spring 2025 имеет динамический призовой фонд, который зависит сразу от нескольких аспектов. В общем команды разыграют между собой 500 тысяч долларов, но их распределение является инновационным.

Каждый коллектив имеет собственный показатель "bounty", который формируется в зависимости от посева команд и выполнения ими специфических игровых задач.

Схема посева / Фото Blast

При победе в матче команда получает 50% от "bounty" оппонентов как свое "гарантированное вознаграждение", а остальные 50% добавляется к ее собственному показателю.

Интересно то, что жеребьевка в турнире отсутствует, ведь 4 коллектива с самым низким посевом самостоятельно будут выбирать себе оппонентов в порядке его (посева, – ред.) роста. После каждого раунда посев будет меняться, но методика будет оставаться такой же.

Кроме того, участники могут ставить собственные "гарантированные вознаграждения", когда они чувствуют себя особенно уверенно или хотят бросить вызов другой команде. Таким образом коллектив, проигравший в таком споре, покинет турнир ни с чем, а его победитель соответственно солидно обогатится.

Все эти особенности призваны добавить интриги противостояниям и сделать BLAST Bounty Spring действительно уникальным праздником соревновательного Counter-Strike 2.