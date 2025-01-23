Шанувальники "великого" кіберспорту затамували подих у передчутті старту першого масштабного турніру 2025 року – BLAST Bounty Spring. Все, що потрібно знати про нього, розповість 24 Канал.

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Формат та розклад змагання

Турнір буде коротким та триватиме всього лише 4 дні. Розпочнеться дійство вже в четвер 23 січня о 17:00 з етапу чвертьфіналів.

Матчі проходитимуть у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) та відбуватимуться за схемою Single Elimination, тож права на помилку в колективів не буде.

Фінал призначено на 17:00 в неділю, 26 січня. Вирішальний поєдинок стане виснажливою перевіркою на міцність, адже на відміну від попередніх ігор матиме формат BO5 – 5 мап до 3 перемог.

Учасники та їхні шанси

Команд-учасниць, як вже можна було здогадатися, всього лише 8.

Серед них знайшлося місце й для української організації NAVI, в якої досить непогані шанси на перемогу. Експерти Favbet оцінюють ймовірність тріумфу "народжених перемагати" у 3.25.

Водночас явними фаворитами турніру вбачаються переможці Perfect World Shanghai Major 2024 – Team Spirit, на яких дають коефіцієнт 2.75.

Повний список учасників виглядає наступним чином:

Team Spirit

G2

NAVI

Team Vitality

paiN

Eternal Fire

BetBoom

HEROIC

Особливості турніру та призовий фонд

BLAST Bounty Spring 2025 має динамічний призовий фонд, який залежить одразу від кількох аспектів. Загалом команди розіграють між собою 500 тисяч доларів, але їхній розподіл є інноваційним.

Кожен колектив має власний показник "bounty", який формується залежно від посіву команд та виконання ними специфічних ігрових завдань.

Схема посіву / Фото Blast

При перемозі в матчі команда отримує 50% від "bounty" опонентів як свою "гарантовану винагороду", а решта 50% додається до її власного показника.

Цікавим є те, що жеребкування в турнірі відсутнє, адже 4 колективи з найнижчим посівом самотужки вибиратимуть собі опонентів у порядку його (посіву, – ред.) зростання. Після кожного раунду посів змінюватиметься, але методика залишатиметься такою ж.

Окрім того, учасники можуть ставити власні "гарантовані винагороди", коли вони почуваються особливо впевнено або хочуть кинути виклик іншій команді. Таким чином колектив, що програє в такій суперечці, покине турнір ні з чим, а її переможець відповідно солідно збагатиться.

Всі ці особливості покликані додати інтриги протистоянням та зробити BLAST Bounty Spring справді унікальним святом змагального Counter-Strike 2.