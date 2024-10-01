NAVI против G2 Esports в большом финале BLAST Premier 2024: кто победил

29 сентября украинская команда Natus Vincere сошлась в поединке на арене Counter-Strike 2 с командой G2 Esports. Грандиозный финал турнира определил победителя. Кто же забрал главный приз?

Победители BLAST Premier: Fall Final 2024

К сожалению, Natus Vincere проиграла со счетом 3:1. Команда G2 таким образом прервала свою длинную цепочку поражений, которых она потерпела во время предыдущих девяти встреч с NAVI. Это лишь второй трофей в этом году для G2 после ее победы на IEM в Далласе, пишет профильное издание HLTV, специализирующееся на Counter-Strike 2.

Смотрите также Украинец Александр Костылев, известный как s1mple, вернется к соревнованиям, но сыграет не за NAVI

Всего команды сыграли четыре карты:

Ancient (13:9) в пользу G2. Эту карту выбрали NAVI, но, к сожалению, на ней они уступили первенство соперникам.

Dust 2 (13:11) в пользу G2.

Mirage (11:13) в пользу NAVI. Mirage была выбором G2. Первую половину матча украинцы проигрывали, но реабилитировались во второй половине мачта.

Inferno (13:7) в пользу G2.

Когда победители подняли победный трофей, Неманья "huNter" Ковач сказал: "Никто не побеждает G2 десять раз подряд".

Призовой фонд турнира составлял 425 000 долларов, из которых победитель забрал 200 000 долларов, а также автоматический пропуск на BLAST Premier World Final 2024. NAVI достались 85 тысяч долларов.

Отслеживать все новости киберспорта можно на Favbet, На платформе собраны самые актуальные прогнозы и результаты топовых турниров. Поэтому с Favbet можно и болеть за NAVI в следующих поединках, и одновременно находиться в эпицентре киберспортивных новостей!

Состав команды NAVI на BLAST Premier World Final 2024

В составе украинской команды сейчас выступают:

Валерий b1t Ваховский из Украины;

Игорь w0nderful Жданов из Украины;

Юстинас jL Лекавичус из Литвы;

Михай iM Иван из Румынии;

Алекси Aleksib Виролайнен из Финляндии;

Тренером команды является Андрей B1ad3 Городенский, Украина.

Дойдя до стадии Playoff, NAVI также ранее сыграли с FaZe Clan, выиграв со счетом 2:1. Матчи состоялись 28 сентября. В тот же день G2 играли против Vitality, выйдя победителями с таким же счетом 2:1.

К слову, BLAST Premier: Fall Final 2024 прошел с 25 по 29 сентября. 3 и 4 места, которые заняли FaZe Clan і Team Vitality, получили по 40 000 долларов. За 5 и 6 места Team Liquid і Team Spirit получили по 20 000 долларов. И наконец 7 и 8 места – Team Falcons и Astralis – ушли с 10 000 долларов в кармане.