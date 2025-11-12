Этот турнир является одним из последних мероприятий в сезоне перед зимним перерывом, а потому он станет ключевой возможностью для всех участников показать свои способности, чтобы потом с новыми силами приступить к будущим соревнованиям, пишет 24 Канал.

За кого болеть на BLAST Rivals Fall 2025?

Среди участников есть только одна украинская команда, которая, к сожалению, имеет почти полностью неукраинский коллектив. Это Passion UA, что не так давно изменила свой состав.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что организация Александра Зинченко прощается с тогдашним списком из-за плохих результатов. В том же месяце, всего через несколько дней, объявили новый ростер, который по большей части состоял из иностранных игроков.

Сегодня в команде:

  • Украинец Владислав "Kvem" Король, который до того сидел на скамейке запасных.
  • Джонни "JT" Теодосиу из ЮАР.
  • Хокон "hallzerk" Фьерли из Норвегии.
  • Майкл "Grim" Винс из США, который до того успел засветиться в Team Liquid.
  • Ник "nicx" Ли из США.

Все, кроме Kvem, до прихода в Passion UA играли за американскую команду Complexity.

Кто будет соперником?

Среди других команд, которые появятся на турнире, есть The MongolZ. Они ненадолго вырывались в лидеры рейтинга HLTV. Также в турнире примут участие Team Vitality, Team Falcons, paiN Gaming, китайская TYLOO и российская Team Spirit. Ни в одной из этих команд нет украинских игроков.

Таким образом единственным украинцем на этом турнире станет Владислав "Kvem" Король, а его команда – единственная с украинскими корнями.

Первая победа уже у Passion UA

12 ноября Passion UA провела свою первую победную игру на турнире. Команда играла против The MongolZ и доминировала на двух картах из трех. Теперь команда продолжит путь в верхней сетке, а The MongolZ падает в нижнюю, где будет бороться за право остаться на соревновании, пишет EGW.

Эта победа является очень знаковой, ведь The MongolZ в течение нескольких недель находилась на первой строчке в рейтинге команд HLTV, монгольский состав в последнее время показывал феноменальные результаты, поэтому это добавляет веса этой победе Passion UA.

Какие прогнозы на победителя?

Украинская команда Passion UA, к сожалению, находится в конце списка вероятных победителей. По данным экспертов Favbet, она имеет коэффициент 100.00, так же как и китайцы из TYLOO.

  • Наибольшие шансы победить сейчас дают Team Vitality – ее коэффициент 2.40.
  • На втором месте расположилась Team Falcons с коэффициентом 3.50.

Немного деталей о турнире

BLAST Rivals Fall 2025 – это офлайн-турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Он относится к S-Tier турнирам и продлится до 16 ноября, по данным Liquipedia.

Общий призовой фонд составляет 350 000 долларов, а победитель из этих денег получит 125 тысяч. Для второго места предназначено 75 000 долларов. Третье и четвертое заберут по 40 000.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Групповой этап:

  • Две группы по четыре команды.
  • Все матчи проводятся в формате Bo3.
  • Три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
  • Победители групп попадают непосредственно в полуфиналы.
  • Команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфиналы в верхней сетке.
  • Команды, занявшие третьи места, выходят в четвертьфиналы в нижней сетке.

Плей-офф:

  • Формат – Single-Elimination (на выбывание после одного поражения).
  • Четвертьфиналы и полуфиналы играются в формате Bo3.
  • Гранд-финал пройдет в формате Bo5.