Энтузиаст одолел всех боссов Elden Ring, ни разу не использовав атаку

Креативный блогер и поклонник проектов FromSoftware придумал абсурдный челлендж – одолеть всех боссов Elden Ring и его DLC, ни разу не атаковав, по крайней мере привычным способом.

Поклонники FromSoftware широко известны тем, что любят придумывать себе дополнительные условия для прохождения проектов студии, которые чем раз, тем абсурднее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Shumnut на YouTube.

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Одолел всех без единой атаки?

Как и каждая игра от FromSoftware, Elden Ring испытывает игроков на прочность огромным количеством босфайтов.

Вместе с выходом дополнения Shadow of the Erdtre, их количество достигло 207 единиц и одолеть хотя бы половину – это уже большое достижение.

Однако, блогер и стример под ником Skumnut придумал для себя новый челлендж – победить всех боссов, не атакуя их собственноручно и не используя призывов без крайней на то необходимости.

Помог геймеру в этом нелегком квесте комплект "колючей брони" (Briar Set), одев который он мог просто врезаться в мобов, нанося им урон.

Выполнение замысла заняло у геймера более 57 часов, а погиб он в своих скитаниях лишь 65 раз. Все это приключение блогер оформил в "коротенькое" 5-часовое видео.

Невероятный челлендж в Elden Ring: смотрите видео

Кто знает, что еще придумает Skumnut, чтобы усложнить себе жизнь.