Игрок Skyrim прошел более 8000 шагов в реальности чтобы взобраться на главную вершину игры

Настоящий Довакин поразил фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim, использовав беговую дорожку вместо геймпада чтобы подняться к Высокому Хротгару.

Один игрок в The Elder Scrolls 5: Skyrim использовал реальную технологию отслеживания шагов и наклонную беговую дорожку, чтобы подняться на Глотку Мира.

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Геймеру пришлось изрядно попотеть

Блогер под ником ShakeMistake известен роликами и трансляциями, которые сочетают фитнес и игры с помощью приложения Stepl.

Ради развлечения мужчина решил пройти канонические для Скайрима "7000 шагов к Высокому Хротгару".

Правда, культовая видеоигра 2011 года ограничила фактическое количество ступенек на этой горной тропе так, что игроку необходимо сделать лишь от 700 до 800 шагов.

Здесь ShakeMistake применил небольшую хитрость и уменьшил своего персонажа на две трети от привычного размера, что существенно увеличило их количество.

Блогер также установил угол наклона беговой дорожке, чтобы имитировать ощущение настоящего подъема на гору.

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В результате ShakeMistake оказался у дверей Высокого Хротгара на отметке в 5630 шагов, но продолжил идти пока не добрался до вершины величественной горы на отметке в примерно 8200 шагов.