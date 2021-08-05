"Экстремальные настройки": блогер попытался показать максимум игры Horizon Zero Dawn – видео

Блогер запустил видеоигру Horizon Zero Dawn в 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090. А также он использовал несколько графических модов для ее осовременивания.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о геймере, который поиздевался над игрой Horizon Zero Dawn. Дело в том, что он запустил эту видеоигру с разрешением 72p на старой видеокарте. Наверное, нетрудно догадаться, как выглядел тогда этот современный проект.

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Правда, на этот раз речь пойдет уже не о подобных издевательствах, а об интересной работе энтузиаста, который попытался сделать все наоборот. Итак, автор ютуб-канала Digital Dreams захотел улучшить графическую составляющую этой видеоигры, а также показать максимум этого современного проекта. Для этого он выставил "экстремальные настройки" графики, а также запустил видеоигру с разрешением 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090.

На этом блогер останавливаться не стал, так как решил еще установить несколько модификаций. В своей работе он использовал специальный мод на камеру, а также попытался обновить освещение. Дело в том, что оригинальная игра не поддерживает технологию трассировки лучей. Для исправления такого своеобразного недостатка энтузиаст воспользовался модом Reshade. Благодаря этой модификации он смог реализовать в игре эффект глобального освещения в реальном времени.

Пользователям сети понравилась такая работа с осовременивания Horizon Zero Dawn, а эта запись уже собрала почти 50 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. В целом геймеры сходятся во мнении, что энтузиаст действительно смог достичь своей цели, хотя о полноценном фотореализме трудно говорить даже сейчас. Напоследок стоит отметить, что в описании к видео есть вся информация об использованных модах, а также ссылки для их загрузки.

Horizon Zero Dawn с модификациями на видеокарте GeForce RTX 3090: видео