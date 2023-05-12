Игрок Star Wars Jedi: Survivor провел эксперимент, который в итоге сломал игру – забавное видео

Любознательный геймер решил провести интересный эксперимент в Star Wars Jedi: Survivor, а результатом стал забавный баг, фактически сломавший ему игру. Подробности – в материале.

Популярный блоггер Джозеф Андерсон изрядно развеселил своих поклонников на одной из недавних трансляций, посвященных новой игре по вселенной "Звездных войн".

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Хотя Star Wars Jedi: Survivor уже превосходит ожидания с точки зрения продаж, а критики в основном высоко оценили игру, релиз не обошелся без проблем, связанных с техническим состоянием продукта.

Несмотря на это, геймеры все же очень развлекаются в мире игры и именно этим занимался ютубер Джозеф Андерсон во время одного из последних стримов на Twitch.

У Star Wars Jedi: Survivor достаточно немало уникальных "маунтов" – животных, которых игрок может использовать как транспорт. Эти полезные существа созданы, чтобы помочь вам исследовать обширные открытые территории разных планет.

И как можно было ожидать, определенные виды распространены только в определенных местах.

Однако любознательный блогер решил выяснить что будет, если заманить животное внутрь корабля и попытаться взять его с собой в варп-путешествие на другую сторону галактики? Ну оказалось, что это не совсем хорошая идея.

Эксперимент блогера: видео

Заманив животное вверх по рампе внутрь звездолета, Джозеф думал, что дело в шляпе, но все быстро пошло не по плану.

Кел Кестис и его верный скакун прошли сквозь текстуры корабля и упали на землю. Хотя после возрождения их оставили на планете Кобо, Mantis спокойно улетел на орбиту без главного героя.

А вскоре игра вообще просто зависла на черном экране и самостоятельно перезапустилась.