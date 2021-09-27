Блогер собрал 323 тысячи долларов за один стрим по Minecraft: на что пойдут деньги

Известный ютубер Technoblade провел благотворительный стрим, на котором собрал невероятную сумму в 323 тысячи долларов всего за 4 часа. Чему была посвящена трансляция и куда направят деньги узнайте в материале.

Чрезвычайно популярный майкнрафт-ютубер Technoblade (9,1 миллиона подписчиков) 27 августа вернулся к созданию контента после вынужденного перерыва и признался зрителям, что у него был диагностирован рак и сейчас он проходит химиетерапию.

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Узнав эту печальную новость, сообщество поклонников Minecraft сплотилось и продемонстрировало огромную поддержку блогеру, пожелав ему скорейшего выздоровления. Сам Technoblade, проходя лечение, стал неравнодушным к теме исследования болезни и, набравшись сил, решил провести благотворительную трансляцию со сбором средств.

На этом стриме суперзвезда Minecraft поставил перед собой только одну задачу – пройти игру, но это было не так просто, как кажется, ведь зрители могли напрямую влиять на игровой процесс. Каждый донат активизировал различные вознаграждения, которые могли или помочь или помешать стримеру достичь цели.

Запись благотворительной трансляции​



Вознаграждение за пожертвования варьировалось в зависимости от его суммы, так, например зрители могли "заплатить" 2000 долларов за появление рядом с игроком враждебного моба Иссушителя, подписанного их именем или, из вариантов подешевле, за 15 долларов можно было добавить в игровой инвентарь стримера случайный предмет. Кроме этого за достижение определенных сумм было предусмотрено появление на стриме таинственных гостей, которыми оказались другие популярные майнкрафтеры такие, как Philza, Ranboo, Squid Kid, Wilbur и Skeppy.

В общем и целом, всего за 4 часа трансляции Technoblade не только прошел игру, но и с легкостью превзошел собственную начальную цель сбора средств, получив на 73 тысячи долларов больше запланированной суммы.

Средства геймер передал Фонду Саркомы Америки – благотворительной организации, деятельность которой сосредоточена на финансировании исследований определенного типа рака, составляющего 15% детских онкологических заболеваний.