Разработчики обещают игрокам беспрецедентный уровень свободы, при котором даже финальная битва доступна практически с первых минут прохождения, сообщает 24 Канал.

Полная, нет, действительно ПОЛНАЯ свобода действий

Новое видео, посвященное долгожданной RPG, раскрыло некоторые детали игрового процесса.

Директор игры Конрад Томашкевич, известный своей работой над The Witcher 3, реализовал в новом проекте концепцию полной нелинейности.

Авторы отказались от традиционной структуры основных заданий, предложив вместо этого игрокам самим формировать свой опыт в полностью открытом мире. В The Blood of Dawnwalker нет единого обязательного маршрута, а все квесты являются "факультативными".

У вас есть одна четкая цель, но нет единого линейного пути для ее достижения,

– прокомментировали разработчики студии Rebel Wolves в новом видеообзоре игры.

Новое видео: посмотрите ролик

Игроки окажутся в большой долине, которую можно свободно исследовать в поисках союзников, новых знаний, заданий или врагов.

В то же время главный антагонист по имени Бренцис будет ждать вас в своем замке, и хотя игра поощряет подготовку, она не обязывает к ней. Традиционные ролевые игры требуют от пользователя десятков часов на развитие персонажа, однако в Blood of Dawnwalker можно попробовать убить врага сразу после завершения вступительной части.

Однако помните, что победа над ним в роли только что созданного Dawnwalker станет подвигом, достойным легенд,

– добавляют авторы проекта.

Такой подход напоминает классические игры вроде оригинальной Fallout или современной The Legend of Zelda: Breath of the Wild, где опытные игроки могли отправиться к финальному боссу практически с самого начала.

Несмотря на амбициозные планы, создатели подчеркивают, что для них приоритетом являются не только высокие показатели продаж, но и мнение фанатов. Они стремятся создать игру со своей собственной идентичностью, где выбор игрока будет иметь значение.

Каждое действие игрока будет напрямую влиять на финал, который он получит, хотя их количество разработчики держат в секрете.

Время станет вашей ценной валютой, которая будет тратиться на выполнение квестов, прокачку и т. д.

Главная цель – спасти семью героя Коэна за 30 дней и 30 ночей, но если вы не успеете этого сделать, никакого "game over" не будет, лишь изменится тон финала.

Более того, разработчики уже подтвердили, что решения, принятые в Blood of Dawnwalker, будут влиять на события в будущих сиквелах, поскольку игра задумана как часть большой саги. Официальный релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября 2026 года на Xbox Series X|S, PS5 и ПК, а первые отзывы об игре уже предсказывают ей борьбу за звание лучшей RPG последних лет.