Розробники обіцяють гравцям безпрецедентний рівень свободи, де навіть фінальна битва доступна майже з перших хвилин проходження, повідомляє 24 Канал.

Повна, ні, справді ПОВНА свобода дій

Нове відео, присвячене гаряче очікуваній RPG, розкрило деякі деталі ігрового процесу.

Директор гри Конрад Томашкевич, відомий своєю роботою над The Witcher 3, реалізував у новому проєкті концепцію повної нелінійності.

Автори відмовилися від традиційної структури основних завдань, натомість пропонуючи гравцям самим формувати свій досвід у повністю відкритому світі. У The Blood of Dawnwalker немає єдиного обов'язкового маршруту, а всі квести є "факультативними".

Ви маєте одну чітку мету, але немає єдиного лінійного шляху для її досягнення,

– прокоментували розробники студії Rebel Wolves у новому відеоогляді гри.

Нове відео: перегляньте ролик

Гравці опиняться у великій долині, яку можна вільно досліджувати в пошуках союзників, нових знань, завдань чи ворогів.

У той час головний антагоніст на ім'я Бренціс чекатиме вас у своєму замку, і хоча гра заохочує до підготовки, вона не змушує до неї. Традиційні рольові ігри вимагають від користувача десятків годин на розвиток персонажа, проте у Blood of Dawnwalker можна спробувати вбити ворога відразу після завершення вступної частини.

Однак пам'ятайте, що перемога над ним у ролі щойно створеного Dawnwalker стане подвигом, гідним легенд,

– додають автори проєкту.

Такий підхід нагадує класичні ігри на кшталт оригінальної Fallout або сучасну The Legend of Zelda: Breath of the Wild, де досвідчені гравці могли відправитися до фінального боса практично зі старту.

Попри амбітні плани, творці наголошують, що для них пріоритетом є не лише високі цифри продажів, а думка фанатів. Вони прагнуть створити гру з власною ідентичністю, де вибір гравця матиме значення.

Кожна дія гравця прямо впливатиме на кінцівку, яку він отримає, хоча їх кількість розробники тримають в секреті.

Час стане вашою коштовною валютою, яка буде витрачатися на виконання квестів, прокачку тощо.

Головною ціллю є порятунок родини героя Коена за 30 днів та 30 ночей, але якщо ви не встигнете цього зробити ніякого "game over" не станеться, лише зміниться тон фіналу.

Більше того, розробники вже підтвердили, що рішення, прийняті у Blood of Dawnwalker, впливатимуть на події у майбутніх сиквелах, оскільки гра задумана як частина великої саги. Офіційний реліз The Blood of Dawnwalker запланували на 3 вересня 2026 року на Xbox Series X|S, PS5 та ПК, а перші відгуки про гру вже пророкують їй боротьбу за звання кращої RPG останніх років.