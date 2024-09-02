Наконец-то Bloodborne появился на ПК, правда, не совсем так, как все ждали

Эмулятор shadPS4, проект, посвященный переносу игр для PlayStation 4 на ПК, достиг значительного успеха. Теперь он поддерживает звук для популярной игры Bloodborne, что позволяет игрокам почувствовать игру на ПК с большей достоверностью. Однако проблемы остаются, в частности графические сбои и падение частоты кадров.

Разработчик Джордж Моралес (George Morales) успешно интегрировал поддержку звука в эмулятор, что улучшило впечатление от игры. Текущая версия shadPS4 позволяет игрокам услышать атмосферные звуковые эффекты игры, включая скрип дверей, приближение врагов и лязг оружия, рассказывает Games 24.

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Какие проблемы остались?

Несмотря на прогресс в звуке, эмулятор все еще борется с графическими проблемами. В недавнем геймплейном видео, которым поделился Моралес, было заметно несколько сбоев, особенно с освещением игры. Эти визуальные несовершенства, хотя и не нарушают игровой процесс, но ухудшают общее впечатление от игры.

Производительность остается еще одним препятствием для эмулятора shadPS4. Во время демонстрации игрового процесса частота кадров иногда падала ниже 30 кадров в секунду, даже на высокопроизводительной системе с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой GeForce RTX 4080.

Это свидетельствует о том, что, хотя эмулятор делает успехи, ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет предложить плавный и стабильный игровой процесс.

Bloodborne на ПК: смотрите видео

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Bloodborne сейчас работает на shadPS4 версии 0.2.1, которая еще не является общедоступной. Последний публичный релиз, версия 0.2.0, не имеет тех усовершенствований, которые можно было увидеть в последней демонстрации.