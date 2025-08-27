Издатель Paradox Interactive изменил позицию относительно платного контента в Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Компания отреагировала на критику игроков и пообещала пересмотреть решение сделать два вампирских клана эксклюзивными для самого дорогого издания игры. Детали будущих изменений пока не разглашают.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что два из шести игровых кланов вампиров – Ласомбра и Тореадор – будут доступны лишь владельцам премиального издания Bloodlines 2. Они входят в дополнение Shadows & Silk, рассказывает 24 Канал.

Почему игроки возмутились и как отреагировал издатель?

Сначала представитель Paradox Interactive заявил, что выпуск DLC на релизе является обычной практикой, а в этом случае это был способ привлечь игроков, которые просили о таком контенте.

Однако после волны возмущения в сообществе тон компании изменился. Менеджер по развитию сообщества бренда World of Darkness, Дебби Лейн, на официальном Discord-сервере игры сообщила, что разработчики прислушиваются к отзывам.

По ее словам, команда вносит коррективы относительно доступа к кланам Ласомбра и Тореадор в преддверии релиза, чтобы учесть мнение игроков. Больше информации об этих изменениях пообещали предоставить позже.

Что известно об игре?

События Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 развернутся в современном Сиэтле, стоящем на пороге войны. Главным героем станет древний вампир, который проснулся после столетней спячки. В его сознании поселился вампир-детектив Фабиен из клана Малкавиан. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Трейлер Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – смотрите видео:

Релиз игры запланирован на 21 октября для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а также для консолей PS5, Xbox Series X и S.